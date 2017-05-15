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12:07 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму призвали Киев «не выдумывать мифические статусы» полуострову

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов в ответ на планы Украины изменить статус Крыма в своей Конституции заявил, что статус полуострова определен окончательно три года назад при присоединении к России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее официальное интернет-представительство президента Украины сообщило, что конституционная комиссия создала рабочую группу для разработки предложений по изменениям и дополнениям в Конституцию Украины относительно Автономной республики Крым (раздел 10 основного закона). В состав группы вошли ведущие украинские ученые-конституционалисты и народные депутаты — представители парламентских фракций. Первое заседание намечено на 22 мая.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов внести изменения в Конституцию в части создания в Крыму крымско-татарской автономии.

«Статус Крыма определен — это республика в составе Российской Федерации, иного статуса быть не может. Крымчане сами определили свой статус и выбрали свое будущее. Мы призываем киевские власти прекратить выдумывать новые мифические статусы для полуострова», — сказал журналистам Смирнов.

По его словам, украинским властям пора прекратить пытаться создать «видимость причастности к крымской земле».

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