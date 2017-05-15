Губернатор Андрей Бочаров встретился с жителями Киквидзенского района

Привести в порядок подъездные пути к хуторам Калачевский, Озерки, Завязка, где последний ремонт проводился семь лет назад, и разработать четкий план по восстановлению проблемных дорожных объектов района — такие задачи поставил Андрей Бочаров профильным ведомствам. Он заявил, что, начиная со следующего года, средства дорожного фонда будут перераспределять на региональные дороги.

Другое направление для совместной работы — реализация программы газификации населенных пунктов области. Как отметил глава региона, при условии выполнения администрацией района всех финансовых обязательств перед ресурсоснабжающей организацией проблемные поселения будут включены в программу газификации региона на следующий год.