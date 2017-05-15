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16:44 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор Андрей Бочаров встретился с жителями Киквидзенского района

Задачи по газификации и водоснабжению населенных пунктов, а также строительству и ремонту дорог были поставлены главой региона Андреем Бочаровым по итогам встречи с жителями Киквидзенского района, которая состоялась в станице Преображенской.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Привести в порядок подъездные пути к хуторам Калачевский, Озерки, Завязка, где последний ремонт проводился семь лет назад, и разработать четкий план по восстановлению проблемных дорожных объектов района — такие задачи поставил Андрей Бочаров профильным ведомствам. Он заявил, что, начиная со следующего года, средства дорожного фонда будут перераспределять на региональные дороги.

Другое направление для совместной работы — реализация программы газификации населенных пунктов области. Как отметил глава региона, при условии выполнения администрацией района всех финансовых обязательств перед ресурсоснабжающей организацией проблемные поселения будут включены в программу газификации региона на следующий год.

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