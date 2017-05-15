В Новосибирской области открылись национальные специализированные центры компетенций
Они станут базой для подготовки национальной сборной WorldSkills Russia.
Они станут базой для подготовки национальной сборной WorldSkills Russia.
НОВОСИБИРСК, 15 мая. /ТАСС/. Новосибирская область стала пятым регионом России, где открылись национальные специализированные центры компетенций (СЦК), которые станут базой для подготовки национальной сборной WorldSkills Russia. Об этом сообщили в
«Новосибирская область стала одним из первых регионов России, где открыли национальные специализированные центры компетенций. Соответствующий статус присвоен Новосибирскому техническому колледжу им. А. И. Покрышкина (компетенция “сварочные технологии”), Новосибирскому строительно- монтажному колледжу (“электромонтаж”)», — говорится в сообщении.
Как сообщили в Минтруда Новосибирской области, СЦК являются площадками подготовки и проведения региональных чемпионатов, а также базой подготовки национальной сборной WorldSkills Russia. Аккредитация была получена по результатам проверки экспертной комиссии WorldSkills Russia. Учреждения подтвердили свое соответствие всем критериям статуса национального СЦК: рабочие места обеспечены оборудованием по международным требованиям WorldSkills International, а в программу обучения студентов включены модули, соответствующие стандартам WorldSkills.
Кроме того, по результатам проверки Новосибирскому машиностроительному коллежу был присвоен статус регионального центра по токарным работам на станках с ЧПУ (числовым программным управлением).
По официальной информации Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», СЦК открылись, помимо Новосибирской области, также в Красноярском крае, Свердловской области, Москве и Московской области, аккредитация присвоена в общей сложности 10 колледжам и техникумам в пяти регионах, еще три колледжа получили статус региональных СЦК.
WorldSkills International — международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям. Россия присоединилась к движению в 2012 году.