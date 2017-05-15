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12:24 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирской области открылись национальные специализированные центры компетенций

Они станут базой для подготовки национальной сборной WorldSkills Russia.

НОВОСИБИРСК, 15 мая. /ТАСС/. Новосибирская область стала пятым регионом России, где открылись национальные специализированные центры компетенций (СЦК), которые станут базой для подготовки национальной сборной WorldSkills Russia. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Новосибирская область стала одним из первых регионов России, где открыли национальные специализированные центры компетенций. Соответствующий статус присвоен Новосибирскому техническому колледжу им. А. И. Покрышкина (компетенция “сварочные технологии”), Новосибирскому строительно- монтажному колледжу (“электромонтаж”)», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Минтруда Новосибирской области, СЦК являются площадками подготовки и проведения региональных чемпионатов, а также базой подготовки национальной сборной WorldSkills Russia. Аккредитация была получена по результатам проверки экспертной комиссии WorldSkills Russia. Учреждения подтвердили свое соответствие всем критериям статуса национального СЦК: рабочие места обеспечены оборудованием по международным требованиям WorldSkills International, а в программу обучения студентов включены модули, соответствующие стандартам WorldSkills.

Кроме того, по результатам проверки Новосибирскому машиностроительному коллежу был присвоен статус регионального центра по токарным работам на станках с ЧПУ (числовым программным управлением).

По официальной информации Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», СЦК открылись, помимо Новосибирской области, также в Красноярском крае, Свердловской области, Москве и Московской области, аккредитация присвоена в общей сложности 10 колледжам и техникумам в пяти регионах, еще три колледжа получили статус региональных СЦК.

WorldSkills International — международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям. Россия присоединилась к движению в 2012 году.

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