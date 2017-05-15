Самая населенная земля ФРГ поддержала на выборах партию Ангелы Меркель
Голосование в федеральной земле Северный Рейн—Вестфалия завершилось победой
Голосование в федеральной земле Северный Рейн—Вестфалия завершилось победой
По итогам голосования в парламент федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия прошли пять партий. Консерваторы из ХДС, которых поддержали 33% голосовавших, получили 72 кресла,
«Три-ноль в пользу Меркель», — пишет консервативное издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Действительно, выборы в самой многонаселенной земле страны (включающей в себя крупные городские агломерации вроде Кельна и Дюссельдорфа) последовали за двумя другими региональными голосованиями, которые также выиграла партия канцлера, — в Сааре и
Проецировать итоги голосования в NRW (так в Германии сокращают длинное название региона) на федеральный уровень следует, конечно, осторожно. Ведь партия госпожи Меркель уже проигрывала выборы в этой земле в 2010 и 2012 годах. Причем в последний раз показала худший в истории голосования в этом регионе результат — 26%. И тем не менее даже тогда после парламентских выборов 2013 года госпожа Меркель смогла сохранить за собой пост федерального канцлера.
Галина Дудина