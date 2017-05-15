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12:33 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Самая населенная земля ФРГ поддержала на выборах партию Ангелы Меркель

Голосование в федеральной земле Северный Рейн—Вестфалия завершилось победой Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель. ХДС набрал 33% голосов, опередив своего главного соперника Социал-демократическую партию Германии с 31,2% голосов. Несмотря на минимальный на первый взгляд разрыв, в этом успехе эксперты и СМИ увидели хороший знак для Ангелы Меркель, ведь голосование в самой многонаселенной земле страны состоялось всего за четыре месяца до федеральных выборов в Бундестаг.

Источник: Reuters

По итогам голосования в парламент федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия прошли пять партий. Консерваторы из ХДС, которых поддержали 33% голосовавших, получили 72 кресла, социал-демократы — 69 мест. Как и предсказывал «Ъ», для Партии зеленых, которые сейчас входят в местную правящую коалицию, голосование завершилось потерей более чем половины мест: в итоге они остались с 14 креслами. Свободная демократическая партия, наоборот, смогла показать свой лучший результат, получив 28 кресел (это, скорее всего, позволит ей войти в правящую коалицию вместе с ХДС). Наконец, впервые в региональный парламент прошла протестная популистская партия «Альтернатива для Германии»: ее поддержали 7,4% избирателей (это больше, чем у зеленых, левых и Партии пиратов), что означает 16 мест в собрании.

«Три-ноль в пользу Меркель», — пишет консервативное издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Действительно, выборы в самой многонаселенной земле страны (включающей в себя крупные городские агломерации вроде Кельна и Дюссельдорфа) последовали за двумя другими региональными голосованиями, которые также выиграла партия канцлера, — в Сааре и Шлезвиг-Гольштейне. Неудивительно, что за четыре месяца до парламентских выборов многие называли голосование в минувшее воскресенье «тестом» для Ангелы Меркель. Как заявил сегодня глава ее канцелярии Петер Альтмайер, этот успех канцлер действительно «занесла себе в актив», но постарается не расслабляться и не праздновать преждевременную победу.

Проецировать итоги голосования в NRW (так в Германии сокращают длинное название региона) на федеральный уровень следует, конечно, осторожно. Ведь партия госпожи Меркель уже проигрывала выборы в этой земле в 2010 и 2012 годах. Причем в последний раз показала худший в истории голосования в этом регионе результат — 26%. И тем не менее даже тогда после парламентских выборов 2013 года госпожа Меркель смогла сохранить за собой пост федерального канцлера.

Галина Дудина

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