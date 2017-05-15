СМИ: авианосец ВМС США Ronald Reagan не может покинуть Японию из-за неисправности
ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Атомный авианосец Ronald Reagan, возглавляющий ударную группу ВМС США, не может покинуть
ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Атомный авианосец Ronald Reagan, возглавляющий ударную группу ВМС США, не может покинуть
Отмечается, что ударная группа ВМС США должна была покинуть базу 15 мая. Характер неисправности не уточняется, однако подчеркивается, что авианосцу потребуются ремонтные работы. О новых сроках, когда Ronald Reagan сможет выйти в море, также не сообщается.
Ранее стало известно, что ударной группе ВМС США был отдан приказ покинуть
В настоящее время у Корейского полуострова уже находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В ее состав входят ракетный крейсер и два ракетных эсминца. В регионе зафиксированы также несколько американских атомных подлодок. Ronald Reagan с ноября 2016 года после длительного плавания проходил технический осмотр в Йокосуке и совершал в ее районе кратковременные испытательные походы.
Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то у вас руины говорят.