Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Порошенко поздравил Украину после завершения "Евровидения"
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
"Нам становится тесно": Самбурская высказалась о Бузовой
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Постройневшая Максакова в чёрном пришла на "Евровидение" - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
13:06 (мск), источник: СуперОмск

Тетянников признал низкий рейтинг ЕР перед омским горсоветом

Секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Юрий Тетянников дал свою оценку рейтинга партии накануне выборов в омский горсовет.

Политик признал, что рейтинг ЕР далек от идеального.

«Стартовые позиция не высокие по сравнению с другими регионами, но нас это не пугает, Мы прошли старт и используем поддержку населения. Да, не скажу, что она сегодня не такая, как хотелось бы… А рейтинги — дело наживное. понравится им наша программа — проголосуют за нас. Не понравится, проголосуют за друг, кто занимается популизмом», — отметил Тетянников.

Заявление прозвучало в понедельник, 15 мая, на пресс-конференции по предварительным итогам в подготовке к праймериз.

Заявки подало 147 человек, из этого числе регистрацию прошел 131 кандидат (они претендуют на 20 мандатов). Среди прошедших ценз — 14 депутатов (Путинцев, Никитин, Филатов, Стражников, Студеникина, Саяпин, Сокин, Иванов, Чираков, Матвеенко, Лицкевич, Быструшкин, Мураховский, Дроздов).

Голосование состоится 28 мая. С этой целью откроют 90 участков на 20 избирательных округах города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЦИК: голосующим не «по прописке» придется указывать причину
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
СМИ: авианосец США не может покинуть Японию из-за неисправности
Латвийский вратарь заявил, что ему не нравится Россия
Жители регионов страдают от нехватки безопасной питьевой воды
Кокорин и Мамаев не вызваны в сборную на Кубок конфедераций
«Мисс США» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
Китайский автомобиль побил рекорд Lamborghini Электрический автомобиль EP9 китайской компании Nio стал новой быстрейшей серийной машиной Нюрбургринга
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы» Выступление россиянок назвали одним из самых впечатляющих за все время выхода проекта в эфир
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Светлана Светикова снова станет мамой Артистка рассказала, что ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь