Тетянников признал низкий рейтинг ЕР перед омским горсоветом

Политик признал, что рейтинг ЕР далек от идеального.

«Стартовые позиция не высокие по сравнению с другими регионами, но нас это не пугает, Мы прошли старт и используем поддержку населения. Да, не скажу, что она сегодня не такая, как хотелось бы… А рейтинги — дело наживное. понравится им наша программа — проголосуют за нас. Не понравится, проголосуют за друг, кто занимается популизмом», — отметил Тетянников.

Заявление прозвучало в понедельник, 15 мая, на пресс-конференции по предварительным итогам в подготовке к праймериз.

Заявки подало 147 человек, из этого числе регистрацию прошел 131 кандидат (они претендуют на 20 мандатов). Среди прошедших ценз — 14 депутатов (Путинцев, Никитин, Филатов, Стражников, Студеникина, Саяпин, Сокин, Иванов, Чираков, Матвеенко, Лицкевич, Быструшкин, Мураховский, Дроздов).

Голосование состоится 28 мая. С этой целью откроют 90 участков на 20 избирательных округах города.