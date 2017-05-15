Путин объяснил экономическую напряженность в мире внутриполитической борьбой в США

«В Соединенных Штатах, продолжается, как мы видим, острая внутриполитическая борьба, что создает определенную нервозность не только в политике, но и в экономике», — сказал Путин в понедельник на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Он добавил, что «в европейском сообществе все с тревогой наблюдают, что будет с “брекзитом”, как он будет проходить, какие будут результаты». «И у Евросоюза, как вы знаете, еще много проблем», — отметил российский лидер.