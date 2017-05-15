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12:57 (мск), источник: Интерфакс

Путин объяснил экономическую напряженность в мире внутриполитической борьбой в США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин считает, что продолжающаяся в США внутриполитическая борьба создает политическую и экономическую напряженность во всем мире.

Источник: AP 2017

«В Соединенных Штатах, продолжается, как мы видим, острая внутриполитическая борьба, что создает определенную нервозность не только в политике, но и в экономике», — сказал Путин в понедельник на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Он добавил, что «в европейском сообществе все с тревогой наблюдают, что будет с “брекзитом”, как он будет проходить, какие будут результаты». «И у Евросоюза, как вы знаете, еще много проблем», — отметил российский лидер.

«И, конечно, безусловно, очень востребованы сегодня сигналы, которые бы давали надежду на какую-то стабильность, и в этом смысле китайская инициатива (“Один пояс, один путь” — ИФ) очень своевременна и полезна», — подчеркнул Путин.

Комментарии
4
инна
в тюрьму
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Александр Романов
Характерно для мыла: Путин акцентирует внимание на позитивности китайских инициатив, на фоне напряженности в мире, а заголовок акцентирован на борьбе в США (центр вселенной)))
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Злой зулус
У всех все хорошо в мире, а проблемы россиян - это проблемы россиян.
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