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13:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

FIFA высоко оценила медицинскую инфраструктуру Екатеринбурга

В преддверии ЧМ-2018.

Источник: УралИнформБюро

Инспекторы оргкомитета «Россия-2018» и FIFA дали высокую оценку медицинской инфраструктуре Екатеринбурга и всей Свердловской области.

Делегация осмотрела места расположения на «Екатеринбург Арене» медпунктов, машин скорой и мобильных бригад, пути эвакуации пострадавших. Также она посетила СОКБ № 1, станцию скорой медицинской помощи и другие объекты. По итогам визита проверяющие признали подготовку медицинской инфраструктуры Среднего Урала одной из лучших среди городов РФ, принимающих матчи мундиаля, рассказал министр здравоохранения Игорь Трофимов на заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению игр ЧМ-2018.

Мундиаль оставит уральцам богатое наследие в виде новых и модернизированных медицинских объектов. Ведется капитальный ремонт Областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге. На сегодня приведены в порядок отделения нейрохирургии, сосудистой хирургии, гематологии, офтальмологии и отоларингологии, улучшена доступность учреждения для маломобильных групп населения. На текущий год запланированы капремонт кардиохирургического отделения и завершение работ в реанимационном отделении и операционных, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

До конца 2017 года должны завершиться капитальный ремонт центральной горбольницы № 40 и возведение поликлиники ЦГБ № 2. В последней будет создан травмпункт, который в период ЧМ-2018 будет принимать гостей города, а в дальнейшем — жителей Верх-Исетского района и центра Екатеринбурга.

Кроме того, в рамках подготовки к мундиалю весной этого года уже закуплено 10 карет скорой помощи, оснащенных по последнему слову техники.

Следйет отметить, что на период чемпионата работа медучреждений будет усилена. В Екатеринбурге планируется дополнительно развернуть 17 медицинских пунктов. В период матчей «сверх нормы» будет дежурить 31 бригада скорой, для оказания неотложной помощи планируется организация работы 28 мобильных медбригад. Всего на время проведения игр в столице Урала дополнительно задействуют более 200 специалистов для оказания помощи спортсменам и зрителям.

Особого внимания медиков удостоится фан-зона в ЦПКиО имени В. В. Маяковского, где сейчас ведется благоустройство.

«Фан-зона справедливо считается второй по значению площадкой в городах-организаторах в рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Она привлекает большое количество туристов, здесь, в сравнении со стадионом, значительно превышен объем зрительских потоков, поскольку эта площадка работает в течение всего чемпионата. Фан-зоны в ЦПКиО — это хорошая площадка, которая будет использоваться для проведения мероприятий и после чемпионата мира по футболу», — подчеркнул глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

На данный момент работы по подготовке к чемпионату мира по футболу идут на Среднем Урале в соответствии с графиком. «Это касается всех направлений деятельности — от развития транспортной инфраструктуры до приобретения необходимого количества карет скорой помощи и сертификации гостиниц. Все, что мы делаем для подготовки к матчам мирового чемпионата — все это мы делаем не на один день, не на один сезон. Это реальные целевые вложения в инвестиционную привлекательность Екатеринбурга и Свердловской области, в развитие транспортной и спортивной инфраструктур, в качество жизни уральцев», — резюмировал первый вице-губернатор Алексей Орлов.

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