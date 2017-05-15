Путин призвал прекратить запугивать КНДР
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Россия считает неприемлемыми как ракетные, так и ядерные испытания КНДР и считает необходимым вернуться к переговорам с Пхеньяном, заявил президент РФ Владимир Путин.
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Россия считает неприемлемыми как ракетные, так и ядерные испытания КНДР и считает необходимым вернуться к переговорам с Пхеньяном, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Хочу подтвердить, что мы категорически против расширения клуба ядерных держав и, в том числе, за счет Корейского полуострова, за счет Северной Кореи», — сказал Путин на
«Ни ядерные, ни ракетные испытания мы считаем неприемлемыми, нужно возвращаться к диалогу с Корейской
Глава государства также отметил, что последний пуск северокорейской ракеты не представлял угрозы для России.
«Что касается конкретно этого пуска, сразу же после пуска министр обороны Российской Федерации доложил мне о том, что происходило (…) Непосредственно для нас этот пуск угрозы не представлял», — сказал Путин.
Северная Корея в воскресенье произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря. Минобороны РФ сообщило, что запущенная КНДР ракета упала в 500 км от территории России. Как заявили в ведомстве, «никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял».