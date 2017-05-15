Путин призвал прекратить запугивать КНДР

«Хочу подтвердить, что мы категорически против расширения клуба ядерных держав и, в том числе, за счет Корейского полуострова, за счет Северной Кореи», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

«Ни ядерные, ни ракетные испытания мы считаем неприемлемыми, нужно возвращаться к диалогу с Корейской Народно-Демократической Республикой, прекратить ее запугивать и найти способы мирного решения этих проблем», — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что последний пуск северокорейской ракеты не представлял угрозы для России.

«Что касается конкретно этого пуска, сразу же после пуска министр обороны Российской Федерации доложил мне о том, что происходило (…) Непосредственно для нас этот пуск угрозы не представлял», — сказал Путин.

Северная Корея в воскресенье произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря. Минобороны РФ сообщило, что запущенная КНДР ракета упала в 500 км от территории России. Как заявили в ведомстве, «никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял».