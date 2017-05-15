Выборы мэра Омска перенесут на осень

То, что выборы теперь логично перенести на более поздний срок, сегодня сообщил главный омский единоросс Юрий Тетянников, отметивший, что консультации на эту тему с представителями фракции ОГС уже прошли. Кроме того, как выяснилось, партия власти не будет выдвигать своего кандидата на выборах, так как новая система не предполагает активного участия в процедуре выборов политических партий и движений, все кандидаты регистрируются как частные лица, а не в качестве представителей тех или иных политических партий.

Фамилию нового мэра Омска жители города узнают не раньше осени. Судя по всему, выбирать градоначальника будет уже новый состав депутатов Омского городского совета, который обновится 10 сентября 2017 года.

Юрий Тетянников, секретарь политсовета омского регионального отделения партии «Единая Россия»:

— Положение о выборах мэра не предполагает выдвижение кандидатов от политических партий. Но если в Горсовете примут иное решение, то мы выдвинем своего кандидата. Мы можем рекомендовать кого-то оргкомитетом партии, но не более того. Было бы замечательно провести праймериз, но это возможно при прямых выборах. Наша фракция считает логичным выбирать нового мэра осенью. Это правильно. Такого же мнения придерживаются и депутаты Горсовета. Не уверен, что лето и отпуска смогут способствовать выборам нового мэра.

Напомним, выборы мэра Омска должны были состояться 19 апреля 2017 года. Депутаты Горсовета должны были выбрать открытым голосованием нового градоначальника из числа специально отобранных комиссией кандидатур, но в день голосования просто было не из кого выбирать — процедура не состоялась по техническим причинам, так как последний предложенный комиссией кандидат, молодой бизнесмен Андрей Ерошевич, забрал свои документы за сутки до голосования без объяснения причин.