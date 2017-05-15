Выборы мэра Омска перенесут на осень
Об этом сегодня заявил секретарь политсовета омского регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Тетянников. С ним согласны и представители фракции в Горсовете.
Об этом сегодня заявил секретарь политсовета омского регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Тетянников. С ним согласны и представители фракции в Горсовете.
Фамилию нового мэра Омска жители города узнают не раньше осени. Судя по всему, выбирать градоначальника будет уже новый состав депутатов Омского городского совета, который обновится 10 сентября 2017 года.
То, что выборы теперь логично перенести на более поздний срок, сегодня сообщил главный омский единоросс Юрий Тетянников, отметивший, что консультации на эту тему с представителями фракции ОГС уже прошли. Кроме того, как выяснилось, партия власти не будет выдвигать своего кандидата на выборах, так как новая система не предполагает активного участия в процедуре выборов политических партий и движений, все кандидаты регистрируются как частные лица, а не в качестве представителей тех или иных политических партий.
Юрий Тетянников, секретарь политсовета омского регионального отделения партии «Единая Россия»:
— Положение о выборах мэра не предполагает выдвижение кандидатов от политических партий. Но если в Горсовете примут иное решение, то мы выдвинем своего кандидата. Мы можем рекомендовать
Напомним, выборы мэра Омска должны были состояться 19 апреля 2017 года. Депутаты Горсовета должны были выбрать открытым голосованием нового градоначальника из числа специально отобранных комиссией кандидатур, но в день голосования просто было не из кого выбирать — процедура не состоялась по техническим причинам, так как последний предложенный комиссией кандидат, молодой бизнесмен Андрей Ерошевич, забрал свои документы за сутки до голосования без объяснения причин.
Ранее с дистанции сошел второй кандидат, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов, он сослался на плохое состояние здоровья. А первым из гонки выбыл так называемый кандидат № 1, заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков. Официально причиной также стали проблемы со здоровьем, но его уход произошел на фоне информации о возбуждении против него уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». Претензии силовиков возникли