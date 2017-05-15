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14:01 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Полномочия депутата Казгордумы Рустама Нигматуллина досрочно прекращены

(Город Казань KZN.RU, 15 мая, Антон Ноздрин). Полномочия депутата Казанской городской Думы, первого заместителя главы муниципального образования города Рустама Нигматуллина досрочно прекращены в связи с его назначением на должность первого заместителя Премьер-министра Татарстана. Такое решение принято на заседании XVI внеочередной сессии Казгордумы третьего созыва под председательством мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина.

Источник: Город Казань.KZN.RU

«Рустам Нигматуллин за более чем 20-летнюю работу, безупречную службу в администрации города заслужил самые искренние слова благодарности», — прокомментировал И. Метшин назначение первого вице-мэра на должность первого заместителя Премьер-министра РТ. По его словам, это ответственная работа и оказано большое доверие со стороны Президента Татарстана Рустама Минниханова и Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Мэр Казани отметил, что Р. Нигматуллин — большой профессионал и человек, который прошел весь путь аппаратной работы с самых низов.

«Он был на важнейших направлениях сложнейшей работы. Все отмечали его умение профессионально решать сложные вопросы», — подчеркнул И. Метшин.

Глава города напомнил, что в зоне ответственности Нигматуллина в Исполкоме были такие вопросы как имущество, земля, транспорт, арендные отношения.

«Рустам Нигматуллин всегда был и остается надежным и порядочным человеком. Мы рады, что вы заслужили такое повышение и желаем вам успехов», — обратился градоначальник к экс-вице-мэру.

Р. Нигматуллин, в свою очередь, поблагодарил коллег в Исполкоме за совместную работу. «Мы работали и работаем в первую очередь на благо людей нашего города. Решение, принятое Президентом и Премьер-министром Татарстана, было бы невозможно без вас. Без вас я бы не состоялся как профессионал», — обратился Р. Нигматуллин к депутатам и руководителям структурных подразделений Исполкома города. Первый вице-премьер выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. «Совместными усилиями мы сможем решить любую проблему», — подчеркнул Р. Нигматуллин.

В завершение Ильсур Метшин вручил Рустаму Нигматуллину городскую награду «За труд и доблесть на благо Казани».

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