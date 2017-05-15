Полномочия депутата Казгордумы Рустама Нигматуллина досрочно прекращены

«Рустам Нигматуллин за более чем 20-летнюю работу, безупречную службу в администрации города заслужил самые искренние слова благодарности», — прокомментировал И. Метшин назначение первого вице-мэра на должность первого заместителя Премьер-министра РТ. По его словам, это ответственная работа и оказано большое доверие со стороны Президента Татарстана Рустама Минниханова и Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Мэр Казани отметил, что Р. Нигматуллин — большой профессионал и человек, который прошел весь путь аппаратной работы с самых низов.

«Он был на важнейших направлениях сложнейшей работы. Все отмечали его умение профессионально решать сложные вопросы», — подчеркнул И. Метшин.

Глава города напомнил, что в зоне ответственности Нигматуллина в Исполкоме были такие вопросы как имущество, земля, транспорт, арендные отношения.

«Рустам Нигматуллин всегда был и остается надежным и порядочным человеком. Мы рады, что вы заслужили такое повышение и желаем вам успехов», — обратился градоначальник к экс-вице-мэру.

Р. Нигматуллин, в свою очередь, поблагодарил коллег в Исполкоме за совместную работу. «Мы работали и работаем в первую очередь на благо людей нашего города. Решение, принятое Президентом и Премьер-министром Татарстана, было бы невозможно без вас. Без вас я бы не состоялся как профессионал», — обратился Р. Нигматуллин к депутатам и руководителям структурных подразделений Исполкома города. Первый вице-премьер выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. «Совместными усилиями мы сможем решить любую проблему», — подчеркнул Р. Нигматуллин.

В завершение Ильсур Метшин вручил Рустаму Нигматуллину городскую награду «За труд и доблесть на благо Казани».