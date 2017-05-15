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13:39 (мск), источник: Клопс.ru

Ярошук назвал пять достижений властей Калининграда за 2016 год

В начале следующей недели глава Калининграда Александр Ярошук отчитается перед депутатами горсовета о работе в 2016 году.

Источник: Клопс.ru

Мэр Калининграда Александр Ярошук назвал пять достижений властей города за 2016 год. Он рассказал о них в эфире программы «С добрым утром, Ярошук!» на радио «Комсомольская правда — Калининград».

Глава города рассказал, что была закрыта очередь в детские сады для детей в возрасте от трёх до семи лет. Вторым достижением Ярошук считает завершение работы по ремонту моста на ул. Суворова. Во время передачи градоначальник узнал, что из-за оранжевых опор Калининградцы называют мост рыжим. Третьим пунктом среди достижений глава города назвал начавшуюся «крупномасштабную работу на тротуарах». Он отметил, что программа ремонта тротуаров будет действовать до тех пор, пока в порядок не приведут их все. Четвёртым достижением Ярошук назвал завершение реконструкции набережной Трибуца. Ещё одним достижением 2016 года градоначальник указал введение новой маршрутной сети общественного транспорта.

— Мы разворошили схему перевозки на «катафалках». Их по-другому не назвать. На них небезопасно было перемещаться. И стыдно было калининградцам перед гостями, которые приезжали и с ними передвигались на общественном транспорте, которому по 40−50 лет. Первый шаг был сделан, — заявил Ярошук.

В завершение мэр отметил ещё несколько достижений. Он напомнил, что в 2016 году начали капремонт фасадов на Ленинском проспекте, сдали очистные сооружения, продолжили работу по очистке города от несанкционированных торговых палаток.

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