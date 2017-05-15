Ярошук назвал пять достижений властей Калининграда за 2016 год
В начале следующей недели глава Калининграда Александр Ярошук отчитается перед депутатами горсовета о работе в 2016 году.
В начале следующей недели глава Калининграда Александр Ярошук отчитается перед депутатами горсовета о работе в 2016 году.
Мэр Калининграда Александр Ярошук назвал пять достижений властей города за 2016 год. Он рассказал о них в эфире программы «С добрым утром, Ярошук!» на радио «Комсомольская правда — Калининград».
Глава города рассказал, что была закрыта очередь в детские сады для детей в возрасте от трёх до семи лет. Вторым достижением Ярошук считает завершение работы по ремонту моста на ул. Суворова. Во время передачи градоначальник узнал, что
— Мы разворошили схему перевозки на «катафалках». Их
В завершение мэр отметил ещё несколько достижений. Он напомнил, что в 2016 году начали капремонт фасадов на Ленинском проспекте, сдали очистные сооружения, продолжили работу по очистке города от несанкционированных торговых палаток.