Путин считает преждевременным говорить об участии в выборах в 2018 году

Журналисты напомнили Путину, что полгода назад он, отвечая на вопрос по поводу участия в президентских выборах, заявил, что для ответа на этот вопрос должно пройти время, и поинтересовались, «не прошло ли время».

«Нет», — сказал глава государства, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Китай.