Путин считает преждевременным говорить об участии в выборах в 2018 году
ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает преждевременным говорить о возможности своего участия в президентских выборах 2018 года.
ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает преждевременным говорить о возможности своего участия в президентских выборах 2018 года.
Журналисты напомнили Путину, что полгода назад он, отвечая на вопрос по поводу участия в президентских выборах, заявил, что для ответа на этот вопрос должно пройти время, и поинтересовались, «не прошло ли время».
«Нет», — сказал глава государства, выступая на
Видно работа над такой Программой ещё не закончена, но идет весьма активно.
Расчет здесь явно идет как минимум на сотню лет вперёд. Чем докажу? Призывом самого же Путина, только произнесенным не в минувшие праздничные дни, а гораздо раньше, в декабре 2013 года в ежегодном Послании Федеральному собранию, но тогда не услышанным. Теперь под углом сказанного президентом нам предстоит рассматривать всё, что происходит вокруг. Вот эти слова.
«Современной России необходима широкая общественная дискуссия, причем с практическими результатами, когда общественные инициативы становятся частью государственной политики и общество контролирует их исполнение…Мы должны поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим поселком или городом, в решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяет качество жизни…
Сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов, к сожалению, и вы это хорошо знаете, не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой: из района в регион, с поселения на район и обратно. Органы местного самоуправления то и дело сотрясают и коррупционные скандалы.
Районный уровень фактически выхолощен. Его полномочия в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты переданы в регионы. Кроме того, местная власть должна быть устроена так - а ведь это самая близкая власть к людям, - чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой. В этой связи обращаюсь к Всероссийскому совету местного самоуправления, Конгрессу муниципальных образований, к губернаторам, членам Федерального Собрания, правительству Российской Федерации. Давайте посмотрим на эти проблемы еще раз со всех сторон, чтобы наконец привести ситуацию в соответствие со здравым смыслом, с требованием времени.
Повторю, считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. И такую работу мы должны начать и в основном законодательно обеспечить уже в следующем, 2014 году - в год 150-летия знаменитой Земской реформы, совершить рывок, найти грамотные кадры для проведения крупных прогрессивных преобразований. В том числе для аграрной реформы Столыпина и переустройства промышленности в годы Первой мировой войны».
Убежден, В. Путин три с лишним года назад в совершенно не случайно обратил внимание на необходимость возродить российское Земство как народный управленческий институт, в интересах проведения социально-экономических преобразований, которые бы по темпам, масштабам и эффективности не уступали Столыпинской реформе. Именно тогда я понял, - сначала возродить былое российское Земство, а затем довести его до полномасштабного Народного Самоуправления, - это ключевая стратегическая идея В. Путина, от которой он уже никогда не откажется.
Не исключаю, значительная часть нынешнего политического российского истеблишмента по всей видимости сочла, что события российско-украинско-евро-американского кризиса проведение коренного реформирования системы управления вообще исключили. На мой взгляд, совершенно напрасно. Такое невнимательное отношение к поставленным президентом целям многим в путинском окружении ещё может горько аукнуться.
Необходимость радикального реформирования системы государственного управления на основе максимального расширения и углубления непосредственного участия рядовых граждан в принятии государственных решений, за годы кризиса только возросла, более того, благоприятные перспективы осуществления реформы, ориентированной на самоуправление при самом активном участии граждан, стали гораздо очевидней.
О чем, как я предполагаю, В. Путин и объявит в ходе перенесенной с весны на лето традиционной "Прямой линии" общения президента с гражданами России. Таких "переносов" за годы путинского правления не случалось ни разу. Подобных решений из-за пустяков не принимают. Для этого наверняка потребовался неординарный, по сути дела исторический повод, которые не придумывают, а создают…Точнее, как я понимаю, уже создали…