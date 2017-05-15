Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Треть россиян не доверяет врачам
Началось голосование по сносу хрущевок: где и как это сделать?
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
В городскую больницу Мариуполя доставлено 80% батальона ВСУ - ДНР
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Постройневшая Максакова в чёрном пришла на "Евровидение" - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
13:26 (мск), источник: РИА Новости

Путин считает преждевременным говорить об участии в выборах в 2018 году

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает преждевременным говорить о возможности своего участия в президентских выборах 2018 года.

Источник: РИА Новости

Журналисты напомнили Путину, что полгода назад он, отвечая на вопрос по поводу участия в президентских выборах, заявил, что для ответа на этот вопрос должно пройти время, и поинтересовались, «не прошло ли время».

«Нет», — сказал глава государства, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Комментарии
1
Виктор Гущин
Я уже не раз обращал внимание на то, что главным на предстоящих президентских выборах будет не вопрос пойдет на них Путин или нет, а сумеет ли он представить Программу, за которую охотно бы проголосовали граждане России. Вот основное требование к ней: она должна воплотить в себе неразрывную связь политической судьбы главы государства и будущего России. В результате на предстоящих выборах избиратели могли бы голосовать не столько за главу государства, сколько за провозглашенный В. Путиным политический курс строительства Новой России. А президентство - это уже как бы так, в придачу.
Видно работа над такой Программой ещё не закончена, но идет весьма активно.
Расчет здесь явно идет как минимум на сотню лет вперёд. Чем докажу? Призывом самого же Путина, только произнесенным не в минувшие праздничные дни, а гораздо раньше, в декабре 2013 года в ежегодном Послании Федеральному собранию, но тогда не услышанным. Теперь под углом сказанного президентом нам предстоит рассматривать всё, что происходит вокруг. Вот эти слова.
«Современной России необходима широкая общественная дискуссия, причем с практическими результатами, когда общественные инициативы становятся частью государственной политики и общество контролирует их исполнение…Мы должны поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим поселком или городом, в решении повседневных вопросов, которые на самом деле определяет качество жизни…
Сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственности и ресурсы муниципалитетов, к сожалению, и вы это хорошо знаете, не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой: из района в регион, с поселения на район и обратно. Органы местного самоуправления то и дело сотрясают и коррупционные скандалы.
Районный уровень фактически выхолощен. Его полномочия в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты переданы в регионы. Кроме того, местная власть должна быть устроена так - а ведь это самая близкая власть к людям, - чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой. В этой связи обращаюсь к Всероссийскому совету местного самоуправления, Конгрессу муниципальных образований, к губернаторам, членам Федерального Собрания, правительству Российской Федерации. Давайте посмотрим на эти проблемы еще раз со всех сторон, чтобы наконец привести ситуацию в соответствие со здравым смыслом, с требованием времени.
Повторю, считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. И такую работу мы должны начать и в основном законодательно обеспечить уже в следующем, 2014 году - в год 150-летия знаменитой Земской реформы, совершить рывок, найти грамотные кадры для проведения крупных прогрессивных преобразований. В том числе для аграрной реформы Столыпина и переустройства промышленности в годы Первой мировой войны».
Убежден, В. Путин три с лишним года назад в совершенно не случайно обратил внимание на необходимость возродить российское Земство как народный управленческий институт, в интересах проведения социально-экономических преобразований, которые бы по темпам, масштабам и эффективности не уступали Столыпинской реформе. Именно тогда я понял, - сначала возродить былое российское Земство, а затем довести его до полномасштабного Народного Самоуправления, - это ключевая стратегическая идея В. Путина, от которой он уже никогда не откажется.
Не исключаю, значительная часть нынешнего политического российского истеблишмента по всей видимости сочла, что события российско-украинско-евро-американского кризиса проведение коренного реформирования системы управления вообще исключили. На мой взгляд, совершенно напрасно. Такое невнимательное отношение к поставленным президентом целям многим в путинском окружении ещё может горько аукнуться.
Необходимость радикального реформирования системы государственного управления на основе максимального расширения и углубления непосредственного участия рядовых граждан в принятии государственных решений, за годы кризиса только возросла, более того, благоприятные перспективы осуществления реформы, ориентированной на самоуправление при самом активном участии граждан, стали гораздо очевидней.
О чем, как я предполагаю, В. Путин и объявит в ходе перенесенной с весны на лето традиционной "Прямой линии" общения президента с гражданами России. Таких "переносов" за годы путинского правления не случалось ни разу. Подобных решений из-за пустяков не принимают. Для этого наверняка потребовался неординарный, по сути дела исторический повод, которые не придумывают, а создают…Точнее, как я понимаю, уже создали…
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Что о победителе Евровидения сказал Юрий Лоза
ЦИК: голосующим не «по прописке» придется указывать причину
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
СМИ: авианосец США не может покинуть Японию из-за неисправности
Латвийский вратарь заявил, что ему не нравится Россия
Жители регионов страдают от нехватки безопасной питьевой воды
Кокорин и Мамаев не вызваны в сборную на Кубок конфедераций
«Мисс США» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
Китайский автомобиль побил рекорд Lamborghini Электрический автомобиль EP9 китайской компании Nio стал новой быстрейшей серийной машиной Нюрбургринга
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы» Выступление россиянок назвали одним из самых впечатляющих за все время выхода проекта в эфир
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Светлана Светикова снова станет мамой Артистка рассказала, что ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь