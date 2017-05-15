Власти рассказали о первых часах голосования по программе реновации

В департаменте добавили, что не обошлось и без кратковременных затруднений в работе портала примерно в 11:00. Однако почти сразу технические проблемы удалось устранить.

Специалисты департамента информационных технологий Москвы отметили серьезные нагрузки на дата-центры портала «Активный гражданин», где началось голосование по программе реновации ветхого жилья. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

Ранее сообщалось, что после публикации предварительного списка пятиэтажек под снос официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru, где также размещен сайт проекта «Активный гражданин», обрабатывал до нескольких сотен тысяч единовременных запросов на ссылку с перечнем. Специалистам даже пришлось выложить список отдельно в формате PDF, чтобы обеспечить доступ к нему всем желающим.

Госолование по программе реновации ветхого жилья началось в понедельник, 15 мая, и продлится месяц, до 15 июня. Помимо «Активного гражданина», результаты принимают и во всех МФЦ города. Участвовать в нем могут собственники квартир в 4566 домах, вошедших в предварительный перечень зданий под снос.

Окончательно списки пятиэтажек, которые войдут во вторую программу реновации, будут утверждены после принятия соответствующего законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме и уже прошел первое чтение. Дом будет включен в нее только при согласии двух третей собственников жилья.