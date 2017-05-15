Владимир Путин назвал спецслужбы США источником вируса WannaCry
Президент России Владимир Путин на
Президент России Владимир Путин на
«Что касается источника этих угроз, то,
Президент отметил, что вирус не нанес ощутимого ущерба российским учреждениям. «Для нас существенного никакого ущерба не было, для наших учреждений — ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других. Но в целом это тревожно, здесь нет ничего хорошего», — подчеркнул Владимир Путин.
Массовое заражение компьютеров на ОС Windows вирусом, вымогающим деньги, к концу выходных распространилось на 150 стран. Россия, по некоторым оценкам, затронута больше других — атака, в частности, вызвала проблемы в работе МВД РФ и сотовых операторов. По экспертным оценкам, организаторы атаки пока могли заработать на ней всего лишь около $26 тыс. Сегодня стало известно, что вирус также распространился на Китай, Южную Корею и Японию.