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14:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин назвал спецслужбы США источником вируса WannaCry

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай заявил, что начавшиеся на прошлой неделе по всему миру масштабные кибератаки вызывают озабоченность. По мнению президента России, источником компьютерного вируса стали спецслужбы США.

Источник: РИА "Новости"
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«Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило, сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем», — цитирует «Интерфакс» господина Путина.

Президент отметил, что вирус не нанес ощутимого ущерба российским учреждениям. «Для нас существенного никакого ущерба не было, для наших учреждений — ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других. Но в целом это тревожно, здесь нет ничего хорошего», — подчеркнул Владимир Путин.

Массовое заражение компьютеров на ОС Windows вирусом, вымогающим деньги, к концу выходных распространилось на 150 стран. Россия, по некоторым оценкам, затронута больше других — атака, в частности, вызвала проблемы в работе МВД РФ и сотовых операторов. По экспертным оценкам, организаторы атаки пока могли заработать на ней всего лишь около $26 тыс. Сегодня стало известно, что вирус также распространился на Китай, Южную Корею и Японию.

Комментарии
1
Сергей Донченко
В принципе это было ожидаемо. А активная компания по обвинению в кибератаках РФ выполняла исключительно роль отвода общественного внимания.
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