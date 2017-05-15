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13:43 (мск), источник: Интерфакс

Путин посетовал на сложность игры на расстроенном рояле перед встречей с Си Цзиньпином

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин не рассчитывал, что его музицирование на рояле перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином будет опубликовано, но не видит в этом ничего страшного.

Источник: РИА "Новости"

«Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно, даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет. Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера (председателя КНР Си Цзиньпина — ИФ)», — сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам его участия в международном форуме «Один пояс — один путь».

По его словам, он думал, что «если господин Песков (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков-ИФ) что-то снимает, то это, скорее всего, для личного потребления, для архива, но они решили это (видео) выложить».

«Но ничего страшного. Думаю, что я вас не подвел», — добавил Путин.


Как сообщалось, Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином поиграл на рояле. «Пока ждал двусторонней встречи с Си Цзиньпином президент поизучал справочные бумаги к беседе и заодно поиграл на рояле», — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 14 мая журналистам.

Комментарии
3
Сергей Донченко
Потрясающие комментарии типа "Путин не мог играть на рояле, потому, что Лукашенко лучше, чем Путин играет в хоккей" очень расширяют мой кругозор. Спасибо автору !!!
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Денис Долгополов
2-3 пальцами играл,а все остальное было монтаж,или постановка. Человек,ни разу не игравший на рояле. Вдруг начал уверенно играть. Ув. товарищ Путин. Ваша игра в хоккей,вызывает только горечь и разочарование. За столько лет,Вы так и не научились правильно стоять на коньках. Да и вообще играть в хоккей. Тот же президент Белоруссии,Лукашенко. Куда увереннее и более профессионально играет. А рояль куда сложнее,на мой взгляд.
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Alex Heavy
Как сказала моя покойная бабушка- на настроенном рояле, каждый сыграет, попробуй на ненастроенном. :-)
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