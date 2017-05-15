Путин посетовал на сложность игры на расстроенном рояле перед встречей с Си Цзиньпином

«Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно, даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет. Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера (председателя КНР Си Цзиньпина — ИФ)», — сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам его участия в международном форуме «Один пояс — один путь».
По его словам, он думал, что «если господин Песков (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков-ИФ) что-то снимает, то это, скорее всего, для личного потребления, для архива, но они решили это (видео) выложить».
«Но ничего страшного. Думаю, что я вас не подвел», — добавил Путин.
Как сообщалось, Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином поиграл на рояле. «Пока ждал двусторонней встречи с Си Цзиньпином президент поизучал справочные бумаги к беседе и заодно поиграл на рояле», — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 14 мая журналистам.