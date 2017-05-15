Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Мышцы способны чувствовать сахар
Прокуратура ответила депутату на запрос о недвижимости Медведева
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Летающий танк» РФ может потопить авианосец – СМИ
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Поклонники в восхищении от нового образа Волочковой - СМИ
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Бал Met Gala 2017
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
13:51 (мск), источник: УНИАН

В Раде систематически не голосуют больше полусотни нардепов

Также в Раде есть парламентарии, которые еще ни разу не проголосовали в 2017 году.

Источник: УНИАН

В этом году 51 народный депутат пропустил более 90% голосований в Верховной Раде. Об этом сообщается на сайте КИУ.

Читайте также
СБУ разоблачила организатора подрывных акций в Украине, — Грицак

В частности, среди тех парламентариев, которые чаще всего пропускают голосование — больше всего представителей «Оппозиционного блока» и группы «Возрождение»: 19 из 43 депутатов «Оппоблока» и 12 из 26 членов «Возрождения» пропустили более 90% голосований в парламенте.

Также отмечается, что четверо народных депутатов еще ни разу не проголосовали в этом году в парламенте: Евгений Бакулин, Денис Дзензерский, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивает украинская власть.

«Среди депутатов, которые систематически не голосуют есть ряд известных фамилий. В частности, это Е. Мураев, В. Рабинович, Ю. Бойко, А. Вилкул, С. Семенченко, А. Белецкий, В. Парасюк. Складывается парадоксальная ситуация, когда для полусотни депутатов ВР прежде всего является медийным площадкой или местом для политической “тусовки”. Несмотря на полный бойкот парламентской работы многие из таких народных депутатов ежемесячно проводят десятки часов в прямом эфире, рассказывая о том, как они защищают интересы избирателей», — сказал председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в этом году прошло 42 пленарных заседания Верховной Рады, на которых состоялось 1 312 голосований.

Список депутатов, которые систематически игнорируют голосования в Раде:

Бакулин Е. М. — принял участие в 0 из 1 312 голосований.

Дзензерский Д. В. — 0 из 1312.

Клюев С. П. — 0 из 1312.

Онищенко А. Г. — 0 из 1312.

Звягильский Ю. Л. — 3 из 1312.

Матвейчук Е. Л. — 4 из 1312.

Рабинович В. З. — 4 из 1312.

Жеваго К. В. — 7 из 1312.

Чепинога В. М. 9 из 1312.

Левочкин С. В. — 11 с 1312.

Мураев Е. В. — 11 с 1312.

Читайте также
Климкин об итогах встречи с Трампом: есть очень интересные идеи

Богуслаев В. А. — 15 с 1312.

Ярош Д. А. — 15 с 1312.

Бойко Ю. А. — 22 с 1312.

Святаш Д. В. — 22 с 1312.

Климов Л. М. — 31 с 1312.

Писаренко В. В. — 38 с 1312.

Гиршфельд А. М. — 43 с 1312.

Хомутынник В. Ю. — 48 с 1312.

Новинский В. В. — 50 с 1312.

Омельянович Д. С. — 51 с 1312.

Добкин Д. М. — 54 с 1312.

Ларин С. М. — 56 с 1312.

Дейдей Е. С. — 58 с 1312.

Семенченко С. И. — 58 с 1312.

Кацуба В. М. — 60 с 1312.

Левочкина Ю. В. — 62 с 1312.

Шенцев Д. А. — 65 с 1312.

Артеменко А. В. — 67 с 1312.

Белецкий А. Е. — 67 с 1312.

Шуфрич Н. И. — 77 с 1312.

Мирный И. М. — 78 с 1312.

Кивалов С. В. — 80 с 1312.

Парасюк В. З. — 80 с 1312.

Парасюк В. З. — 84 с 1312.

Шкиря И. М. — 85 с 1312.

Бобов Г. Б. — 89 с 1312.

Солод Ю. В. — 89 с 1312.

Корнацкий А. А. — 90 с 1312.

Ничипоренко В. М. — 91 с 1312.

Королевская Н. Ю. — 92 с 1312.

Добкин М. М. — 93 с 1312.

Зубик В. В. — 95 с 1312.

Поплавский М. М. — 96 с 1312.

Деркач А. Л. — 106 с 1312.

Фурсин И. Г. — 109 с 1312.

Березкин С. С. — 117 с 1312.

Пресман А. С. — 120 с 1312.

Бахтеева Т. Д. — 122 с 1312.

Вилкул О. Ю. — 128 с 1312.

Мартыняк С. В. — 128 с 1312.

Как сообщал УНИАН ранее, КИУ в рамках проекта дословно проанализировал посещения народными депутатами заседаний Совета в 2017 году. Лучше всего посещали заседания Совета в январе-феврале депутаты ВО «Батькивщина», «Народного Фронта» и Блока Петра Порошенко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
НБУ ухудшил оценку прибыли работающих банков почти на 20%
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
ЦИК: голосующим не «по прописке» придется указывать причину
СМИ: авианосец США не может покинуть Японию из-за неисправности
Латвийский вратарь заявил, что ему не нравится Россия
«Мисс США» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
Кокорин и Мамаев не вызваны в сборную на Кубок конфедераций
MP3 официально стал свободным
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
Китайский автомобиль побил рекорд Lamborghini Электрический автомобиль EP9 китайской компании Nio стал новой быстрейшей серийной машиной Нюрбургринга
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Светлана Светикова снова станет мамой Артистка рассказала, что ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь