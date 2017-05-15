В Раде систематически не голосуют больше полусотни нардепов

В этом году 51 народный депутат пропустил более 90% голосований в Верховной Раде. Об этом сообщается на сайте КИУ.

В частности, среди тех парламентариев, которые чаще всего пропускают голосование — больше всего представителей «Оппозиционного блока» и группы «Возрождение»: 19 из 43 депутатов «Оппоблока» и 12 из 26 членов «Возрождения» пропустили более 90% голосований в парламенте.

Также отмечается, что четверо народных депутатов еще ни разу не проголосовали в этом году в парламенте: Евгений Бакулин, Денис Дзензерский, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивает украинская власть.

«Среди депутатов, которые систематически не голосуют есть ряд известных фамилий. В частности, это Е. Мураев, В. Рабинович, Ю. Бойко, А. Вилкул, С. Семенченко, А. Белецкий, В. Парасюк. Складывается парадоксальная ситуация, когда для полусотни депутатов ВР прежде всего является медийным площадкой или местом для политической “тусовки”. Несмотря на полный бойкот парламентской работы многие из таких народных депутатов ежемесячно проводят десятки часов в прямом эфире, рассказывая о том, как они защищают интересы избирателей», — сказал председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в этом году прошло 42 пленарных заседания Верховной Рады, на которых состоялось 1 312 голосований.

Список депутатов, которые систематически игнорируют голосования в Раде:

Бакулин Е. М. — принял участие в 0 из 1 312 голосований.

Дзензерский Д. В. — 0 из 1312.

Клюев С. П. — 0 из 1312.

Онищенко А. Г. — 0 из 1312.

Звягильский Ю. Л. — 3 из 1312.

Матвейчук Е. Л. — 4 из 1312.

Рабинович В. З. — 4 из 1312.

Жеваго К. В. — 7 из 1312.

Чепинога В. М. 9 из 1312.

Левочкин С. В. — 11 с 1312.

Мураев Е. В. — 11 с 1312.