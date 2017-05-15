Башкирия готовит двусторонние соглашения о сотрудничестве с Китаем

В режиме видеоконференции заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Сухов обсудил подготовку к участию делегации Приволжского федерального округа во втором заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Как сообщили в пресс-службе Главного федерального инспектора по РБ, Совет соберется 16 июня в городе Хэфэй провинции Аньхой (КНР). Сопредседателями Совета являются полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и член Госсовета КНР Ян Цзечи. С российской стороны в работе Совета принимают участие представители МИД, Минэкономразвития и Минкультуры России, Ростуризма, а также высшие должностные лица субъектов Федерации округа.

В рамках второго заседания Совета в городе Хэфэй делегация Башкортостана планирует заключить соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, инвестиционных сферах с народными правительствами провинций Аньхой, Сычуань, Цзянси и Китайским банком развития.