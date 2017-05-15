Башкирия готовит двусторонние соглашения о сотрудничестве с Китаем
УФА, 15 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Башкортостан планирует подписать двусторонние соглашения о сотрудничестве с Китаем в
УФА, 15 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Башкортостан планирует подписать двусторонние соглашения о сотрудничестве с Китаем в
В режиме видеоконференции заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Сухов обсудил подготовку к участию делегации Приволжского федерального округа во втором заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Как сообщили в
В рамках второго заседания Совета в городе Хэфэй делегация Башкортостана планирует заключить соглашения о сотрудничестве в
В этот же период состоится торжественная церемония закрытия