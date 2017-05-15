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13:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия готовит двусторонние соглашения о сотрудничестве с Китаем

УФА, 15 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Башкортостан планирует подписать двусторонние соглашения о сотрудничестве с Китаем в торгово-экономической, научно-технической и других сферах. Об этом стало известно по итогам участия делегации республики во втором заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».

В режиме видеоконференции заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Сухов обсудил подготовку к участию делегации Приволжского федерального округа во втором заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Как сообщили в пресс-службе Главного федерального инспектора по РБ, Совет соберется 16 июня в городе Хэфэй провинции Аньхой (КНР). Сопредседателями Совета являются полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и член Госсовета КНР Ян Цзечи. С российской стороны в работе Совета принимают участие представители МИД, Минэкономразвития и Минкультуры России, Ростуризма, а также высшие должностные лица субъектов Федерации округа.

В рамках второго заседания Совета в городе Хэфэй делегация Башкортостана планирует заключить соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, инвестиционных сферах с народными правительствами провинций Аньхой, Сычуань, Цзянси и Китайским банком развития.

В этот же период состоится торжественная церемония закрытия российско-китайского Молодежного форума, в котором примут участие 10 студентов из Башкортостана.

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