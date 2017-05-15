Алиханов: От разрыва соглашения о МПП проиграли и Польша, и Калининград

«Хорошего в полном разрыве режима МПП для калининградцев, конечно, мало, я бы сказал, ничего хорошего в этом нет. Режим МПП это было серьезное, одно из немногих, достижение в российско-польских отношениях за последние годы. К сожалению, мы его потеряли. Но мы здесь все проигрываем, в первую очередь те, кто это начал. Поляки тоже потеряли. Но если мы послушаем то, что говорят наши польские партнеры, они постоянно заявляют, что восстановление невозможно. Ссылаются на милитаризацию», — сказал Алиханов.

Соглашение между правительствами РФ и Польши о порядке безвизового местного приграничного передвижения вступило в силу в июле 2012 года. Под действие соглашения попадала вся Калининградская область и часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши, равная площади Калининградской области. Получив карточку в консульском учреждении, жители региона и приграничных польских районов могли без визы пересекать границу.