Свердловские власти назвали пять направлений реализации «Пятилетки развития»

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, сегодня состоялось совещание, посвященное обсуждению концепции программы.

Концепция разработа с учетом пяти основных направлений: сохранение и развитие человеческого потенциала, развитие экономики региона, комфортная среда проживания, развитие малого и среднего бизнеса, а также развитие гражданского общества и местного самоуправления. Предполагается, что каждое из этих направлений будет состоять из пяти основных шагов и оцениваться по пяти показателям.

При реализации программы особое внимание будет уделено пяти крупнейшим приоритетным проектам, курируемых главой региона. Среди них: «Уральская инженерная школа», «Свердловская область — центр международной конгрессно-выставочной деятельности», ЧМ-2018, развитие территорий и «Пять прорывных проектов промышленности».

Все этапы реализации «Пятилетки развития» планируется проводить при непосредственном участии экспертного сообщества и жителей Свердловской области.

«Задача программы — закрепить позитивные тенденции развития Свердловской области, нарастить наши конкурентные преимущества, создать условия для роста социального благополучия и достатка уральцев», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Глава региона уже запланировал визиты в ряд муниципалитетов, где на встречах с жителями он оперативно сможет получить от них обратную связь.

Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина выступила с предложением о встрече Евгения Куйвашева с депутатским корпусом, чтобы парламентарии из первых уст получили информацию о концепции будущей программы.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», о разработке программы развития региона «Пятилетка развития» Евгений Куйвашев объявил в программной статье «Переломный момент». По замыслу главы региона Евгения Куйвашева программа «Пятилетка развития» должна стать по-настоящему народной. Для этого власти вынесли ее на обсуждение жителей области, общественников и предпринимателей. Все инициативы были проанализированы и обобщены.

Напоминаем, ранее администрация губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева озвучила первые предложения по разработке программы, поступившие свердловчан. Большинство из них касались уровня оказания медицинских услуг в сельской местности, трудоустройства студентов и развития агропромышленного комплекса.