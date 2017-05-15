В Омске начали банкротить депутата-бодибилдера Дубеля

В пятницу, 12 мая, судья арбитражного суда Омской области Наталья Макарова дала ход заявлению депутата Омского городского совета Антона Дубеля о самобанкротстве.

Заявление было подано в арбитраж 3 марта. Тогда депутат «Справедливой России» Дубель в комментарии Om1.ru заявлял, что удивлён информацией, размещённой на сайте суда, и банкротиться не собирается. Однако документы, обнародованные арбитражным судом, свидетельствуют: Дубель с тех пор не раз наведывался в арбитраж и приносил недостающие документы. Ведь изначально заявление о несостоятельности несколько раз оставляли без движения: не хватало бумаг, позволяющих начать процедуру в соответствии с требованиями закона.

Первое судебное заседание о банкротстве физлица Дубеля Антона Владимировича состоится 5 июня.

Перед Новым Годом региональная служба судебных приставов сообщила, что трое омских депутатов погрязли в долгах, поэтому им запретили выезд за границу. Среди должников числился и «эсер» Антон Дубель. Он задолжал одному из банков кредит на сумму 722 тысячи рублей.