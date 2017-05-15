Назарбаев высказался о международной инициативе Китая
15 мая в Пекине Нурсултан Назарбаев принял участие в сессии «Объединенное взаимодействие для взаимосвязанного сотрудничества» Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь».
15 мая в Пекине Нурсултан Назарбаев принял участие в сессии «Объединенное взаимодействие для взаимосвязанного сотрудничества» Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь».
В своем выступлении глава государства отметил, что Казахстан активно выступает за укрепление добрососедских отношений между странами континента. Наше государство разделяет стремление Китая развивать трансрегиональную кооперацию, передает со слов Нурсултана Абишевича
Президент Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день начата координация сотрудничества Казахстана и Китая в сфере индустриализации в рамках Плана по сопряжению программ «Нурлы жол» и Экономического пояса Шёлкового пути. В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин высоко отметил выступление Нурсултана Назарбаева и назвал Казахстан «чемпионом» по транзиту трансконтинентальных перевозок.
В завершение выступления глава государства, акцентировав внимание на важности проведения подобных встреч на высшем уровне, поблагодарил Си Цзиньпина за организацию форума.