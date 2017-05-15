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14:47 (мск), источник: 365info.kz

Назарбаев высказался о международной инициативе Китая

15 мая в Пекине Нурсултан Назарбаев принял участие в сессии «Объединенное взаимодействие для взаимосвязанного сотрудничества» Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь».

Источник: 365info.kz

В своем выступлении глава государства отметил, что Казахстан активно выступает за укрепление добрососедских отношений между странами континента. Наше государство разделяет стремление Китая развивать трансрегиональную кооперацию, передает со слов Нурсултана Абишевича пресс-служба Акорды.

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Президент Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день начата координация сотрудничества Казахстана и Китая в сфере индустриализации в рамках Плана по сопряжению программ «Нурлы жол» и Экономического пояса Шёлкового пути. В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин высоко отметил выступление Нурсултана Назарбаева и назвал Казахстан «чемпионом» по транзиту трансконтинентальных перевозок.

В завершение выступления глава государства, акцентировав внимание на важности проведения подобных встреч на высшем уровне, поблагодарил Си Цзиньпина за организацию форума.

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