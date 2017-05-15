Назарбаев высказался о международной инициативе Китая

В своем выступлении глава государства отметил, что Казахстан активно выступает за укрепление добрососедских отношений между странами континента. Наше государство разделяет стремление Китая развивать трансрегиональную кооперацию, передает со слов Нурсултана Абишевича пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день начата координация сотрудничества Казахстана и Китая в сфере индустриализации в рамках Плана по сопряжению программ «Нурлы жол» и Экономического пояса Шёлкового пути. В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин высоко отметил выступление Нурсултана Назарбаева и назвал Казахстан «чемпионом» по транзиту трансконтинентальных перевозок.



В завершение выступления глава государства, акцентировав внимание на важности проведения подобных встреч на высшем уровне, поблагодарил Си Цзиньпина за организацию форума.