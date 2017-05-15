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15:04 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские военкоматы начали отправку призывников в войска

В первый день в войска направлено около 1 тыс. призывников. Они пополнят ряды сил специальных операций, сухопутных войск и Минской военной комендатуры.

Источник: БЕЛТА

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военкоматы начали отправку призывников в войска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первый день в войска направлено около 1 тыс. призывников. Они пополнят ряды сил специальных операций, сухопутных войск и Минской военной комендатуры. Всего этой весной на укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси планируется направить около 10 тыс. человек. Службу в резерве будут проходить около 1 тыс. призывников.

В военных комиссариатах страны завершается медицинское освидетельствование призывников. Районными призывными комиссиями уже принято более 30 тыс. решений, предоставлено свыше 20 тыс. отсрочек, большую часть из которых составляют отсрочки для продолжения образования.

Начавшаяся сегодня отправка нового пополнения в войска с областных сборных пунктов страны продлится до 31 мая. Церемония принятия военной присяги в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил состоится 10 июня. В мае будут уволены в запас военнослужащие, срок службы которых истек.

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