В Воронежской области открыли 7-метровый памятник князьям Борису и Глебу

Памятник русским князьям Борису и Глебу открыли на Старособорной площади в Борисоглебске на Дне города в понедельник, 15 мая. В торжественной церемонии принял участие губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Памятник вместе с постаментом — 7 м в высоту. На монумент ушло 2,5 т бронзы. Автором проекта памятника стал московский скульптор Сергей Полегаев.

— Для меня большая честь, что мне удалось прикоснуться к такому важному событию в истории города, да и истории страны, поскольку памятник Борису и Глебу является вторым в стране монументальным памятником первым русским святым. Я благодарю тех, кто голосовал за этот проект, и всех, кто был против. Это говорит о том, что в городе не было равнодушных, — отметил на открытии автор проекта.

Скульптор долго выбирал завод для отливки. Работу доверили мастерам из Екатеринбурга.

— Памятник отливается по частям, и основной профессионализм литейщиков заключается в том, чтобы в готовом виде работа представляла собой монолитное произведение. За эту работу нам не стыдно. Надеюсь, что и через 100 лет наши внуки и правнуки скажут: «Как качественно делали мастера», — сказал директор литейной мастерской Иван Дубровин.

Возведение памятника и реконструкция Старособорной площади, с который началась история Борисоглебска, обошлись в 20 млн рублей. На площади разместили современный парковый комплекс, разработанный молодым дизайнером Евгением Степыгиным.

Глава региона пообещал, что работы по благоустройству исторических мест Борисоглебска продолжатся.

— Борисоглебск имеет самобытную историю и заслуживает любви и уважения. Я уверен, что в этот парк будут приходить и борисоглебцы, и гости города. Нам необходимо продолжить этот путь комплексного благоустройства Борисоглебска. Об этом мы уже поговорили с вашим главой администрации Андреем Пищугиным. И мы обещаем, что будем это делать, — отметил Алексей Гордеев.