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15:47 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Розенко назвал количество семей, которые получат компенсацию за субсидии

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко прогнозируют, что около 1,2−1,4 млн. семей могут получить компенсацию за сэкономленную субсидию.

Источник: Telegraf.com.ua

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что компенсацию за сэкономленную сумму жилищной субсидии может получить около 1,2−1,4 млн семей.

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«По нашим оценкам, такое право могут получить приблизительно от 1,2−1,4 млн украинских семей», — сообщил он журналистам перед селекторным совещания в понедельник в Киеве.

П. Розенко отметил, что теплокоммунэнерго (ТКЭ) и облгазы обязаны до 1 июня передать в управления социальной защиты населения перечень семей, которые сэкономили субсидии, после чего они будут проверены и до 1 июля будет сформирован перечень для выплаты монетизированного остатка субсидии в сумме до 700 грн (эквивалент 100 куб. м газа), а сами выплаты будут осуществлены до сентября.

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