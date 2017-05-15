Розенко назвал количество семей, которые получат компенсацию за субсидии

«По нашим оценкам, такое право могут получить приблизительно от 1,2−1,4 млн украинских семей», — сообщил он журналистам перед селекторным совещания в понедельник в Киеве.

П. Розенко отметил, что теплокоммунэнерго (ТКЭ) и облгазы обязаны до 1 июня передать в управления социальной защиты населения перечень семей, которые сэкономили субсидии, после чего они будут проверены и до 1 июля будет сформирован перечень для выплаты монетизированного остатка субсидии в сумме до 700 грн (эквивалент 100 куб. м газа), а сами выплаты будут осуществлены до сентября.