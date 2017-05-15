Из парламента Молдовы может исчезнуть целая фракция
КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Одна из самых больших фракций по итогам парламентских выборов 2014 года может перестать существовать в молдавском высшем законодательном органе.
КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Одна из самых больших фракций по итогам парламентских выборов 2014 года может перестать существовать в молдавском высшем законодательном органе.
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Теперь же в этой фракции всего пять депутатов — Тудор Делиу, Юрие Цап, Вадим Пистринчук, Мария Чобану и Григоре Кобзак.
Тудор Олару, заняв место в парламенте после ухода из него Лилианы Палихович, практически сразу заявил, что становится независимым законодателем, то есть позиционирует себя вне
Если же количество депутатов во фракции станет меньше пяти, то, по закону, такая фракция перестает существовать.
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