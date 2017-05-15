Из парламента Молдовы может исчезнуть целая фракция

Речь идет о либерал-демократах, которых в 2014 году насчитывалось в парламенте 23 депутата. Фракция ЛДПМ была второй по численности после социалистов парламентской фракцией.

Теперь же в этой фракции всего пять депутатов — Тудор Делиу, Юрие Цап, Вадим Пистринчук, Мария Чобану и Григоре Кобзак.

Тудор Олару, заняв место в парламенте после ухода из него Лилианы Палихович, практически сразу заявил, что становится независимым законодателем, то есть позиционирует себя вне какой-либо фракции.

Если же количество депутатов во фракции станет меньше пяти, то, по закону, такая фракция перестает существовать.