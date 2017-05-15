Овсянников пообещал учесть претензии горожан к генеральному плану Севастополя

Об этом он заявил журналистам в понедельник.

«Для рассмотрения обращений горожан будет создана специальная комиссия, задача которой — рассмотреть все поступившие замечания и в течение трех месяцев дать ясный однозначный ответ — что будет учтено в генеральном плане, а что не будет. Мое предположение — более 80% предложений (по генеральному плану Севастополя от горожан — ред.) будут учтены», — сказал он.

Правительство Севастополя также планирует привлечь к работе всех экспертов, которые высказывались по поводу недоработок генерального плана. Прежде всего, речь идет о севастопольских архитекторах.

«Мы пришли к заключению о создании экспертного совета градостроителей и архитекторов города, которые позволят систематизировать поступившие заявления и обращения в рамках генплана, предложить их экспертные решения. Данный совет будет создан при департаменте архитектуры и градостроительства и сможет независимо от правительства города рассмотреть поступившие обращения», — подчеркнул Овсянников.

Он также отметил, что во время обсуждения генерального плана много вопросов граждан касалось прав собственности на садовые участки.

«Правительство города увидело ряд системных проблем, которые не решались длительное время и были подняты при рассмотрении генерального плана. Это, прежде всего, интересы членов садоводческих товариществ. У многих из их них не решены вопросы прав собственности, вопросы с инфраструктурой, включенности садоводческих товариществ в будущую карту города. Они требуют отдельного персонального рассмотрения и решения. Поэтому мы сейчас с коллегами обсудили, приняли решение создать специальные комиссии по решению вопросов садоводов. Возглавит ее заместитель врио губернатора Илья Пономарев», — подчеркнул глава региона.

В конце прошлой недели во всех 10 муниципальных образованиях Севастополя состоялись общественные обсуждения генерального плана города, в которых приняло участие около 10 тыс человек. По словам заместителя председателя Общественной палаты Севастополя Олега Гасанова, большинство участников высказывали претензии к представленному документу.

«Прежде всего, это изменение функциональных зон Севастополя: зоны частной застройки были переведены проектантами генплана в зоны многоэтажной застройки, дачные кооперативы, которых более 400 на территории Севастополя, вообще не вошли в генплан и были отнесены к зонам многоэтажной и многоквартирной застройки. Аналогично по гаражным кооперативам. Непонятно откуда появились “зеленые зоны” на месте жилых массивов. Дорожное строительство, проходящее фактически через участки горожан, на которых построены дома. Создается впечатление, что при создании этого генерального плана кадастровая карта Севастополя либо не бралась в расчет вообще, либо имущественные права граждан просто проигнорировали», — сказал Гасанов РИА Новости (Крым), отметив, что люди боятся, что в будущем у них могут принудительно изъять землю и недвижимость.

Завершить доработку генерального плана Севастополя чиновники должны до конца августа текущего года. После этого документ будет рассмотрен в Законодательно собрании города.