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09:01 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода не допустит банкротства НПАТ

Финансовые трудности «Нижегородпассажиравтотранса» не отразятся на повседневной работе муниципальных автобусов.

Администрация Нижнего Новгорода решает вопрос о реструктуризации задолженности МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) по налоговым выплатам, сообщил исполняющий обязанности главы администрации Сергей Миронов.

По его словам, у муниципалитета нет цели обанкротить предприятие. Ранее появилась информация о том, что несколько частных перевозчиков обратилась в областную прокуратуру в связи с задолженностью муниципального автотранспортного предприятия.

«Администрация города знает проблему и ищет пути ее решения, задолженность образовалась не вчера, а еще в 2014 году, — отметил Сергей Миронов. — Когда мы получили предприятие на баланс города, его финансовое положение уже было тяжелым — более 600 млн рублей долга по налогам и перед поставщиками».

Он подчеркнул, что «Нижегородпассажиравтотранс» — социально значимое предприятие. Муниципальные автобусы ежедневно перевозят до 250 тысяч пассажиров, из которых более 30% пользуются льготой на проезд.

«Однозначно заявляю, что ни о каком банкротстве муниципального предприятия речь не идет, — заявил Сергей Миронов. — Это было бы нарушением законодательства и администрация города никогда на такие условия не пойдет».

По его словам, сейчас решается вопрос о реструктуризации задолженности по налоговым выплатам и составлении нового графика платежей. Финансовые трудности «Нижегородпассажиравтотранса» не отразятся на повседневной работе муниципальных автобусов.

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