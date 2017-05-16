Администрация Нижнего Новгорода не допустит банкротства НПАТ
Финансовые трудности «Нижегородпассажиравтотранса» не отразятся на повседневной работе муниципальных автобусов.
Финансовые трудности «Нижегородпассажиравтотранса» не отразятся на повседневной работе муниципальных автобусов.
Администрация Нижнего Новгорода решает вопрос о реструктуризации задолженности МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) по налоговым выплатам, сообщил исполняющий обязанности главы администрации Сергей Миронов.
По его словам, у муниципалитета нет цели обанкротить предприятие. Ранее появилась информация о том, что несколько частных перевозчиков обратилась в областную прокуратуру в связи с задолженностью муниципального автотранспортного предприятия.
«Администрация города знает проблему и ищет пути ее решения, задолженность образовалась не вчера, а еще в 2014 году, — отметил Сергей Миронов. — Когда мы получили предприятие на баланс города, его финансовое положение уже было тяжелым — более 600 млн рублей долга по налогам и перед поставщиками».
Он подчеркнул, что «Нижегородпассажиравтотранс» — социально значимое предприятие. Муниципальные автобусы ежедневно перевозят до 250 тысяч пассажиров, из которых более 30% пользуются льготой на проезд.
«Однозначно заявляю, что ни о каком банкротстве муниципального предприятия речь не идет, — заявил Сергей Миронов. — Это было бы нарушением законодательства и администрация города никогда на такие условия не пойдет».
По его словам, сейчас решается вопрос о реструктуризации задолженности по налоговым выплатам и составлении нового графика платежей. Финансовые трудности «Нижегородпассажиравтотранса» не отразятся на повседневной работе муниципальных автобусов.