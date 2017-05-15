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16:31 (мск), источник: Noi.md

Додон подписал законодательную инициативу по поддержке семей с детьми

По случаю Международного дня семьи президент выдвинул законодательную инициативу, направленную на поддержку семей с детьми, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Законопроект, подписанный Игорем Додоном, предусматривает учреждение так называемого семейного капитала, направленного на повышение уровня жизни семей. Деньги будут направлены на обеспечение доступа к образованию детей, восстановлению здоровья и их реабилитации.

Согласно инициативе, социальное пособие будет выплачиваться при рождении каждого ребенка, а сумма семейного капитала будет варьировать в зависимости от количества детей в семье. Сумма семейного капитала при рождении первого ребенка будет составлять 1,5 средних заработных плат по экономике за предыдущий год, за второго ребенка — две средние зарплаты, третьего и последующих детей — три средние зарплаты по экономике за предыдущий год.

Семья сможет воспользоваться данным пособием по исполнению ребенком трехлетнего возраста.

Глава государства предложил парламенту срочно включить в повестку дня пленарного заседания эту инициативу. Вместе с тем, по случаю Международного дня семью, Игорь Додон напомнил об основополагающей роли семьи и направил поздравительное послание.

«Сегодня наша страна сталкивается с множеством экономических, моральных и социальных проблем. Несмотря ни на что, необходимо сохранить традиционную модель общества, где семья является важнейшей его ячейкой, и передать это будущим поколениям. Молдавская семья должна быть полной, состоятельной, где оберегаются дети и уважаются родители. Это должна быть семья солидарных, активных и вовлеченных граждан», — отмечается в послании президента.

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