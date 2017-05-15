Канду в уникальных ипостасях со своими тремя детьми (ФОТО)
По случаю Международного дня семьи, отмечаемого 15 мая начиная с 1995 года, председатель парламента Андриан Канду выставил много фотографий со своей семьей.
По случаю Международного дня семьи, отмечаемого 15 мая начиная с 1995 года, председатель парламента Андриан Канду выставил много фотографий со своей семьей.
Впервые он опубликовал фотографии со своим младшим сыном, Адамом, родившимся 20 января текущего года.
На фотографиях мы видим спикера вместе со своими тремя детьми, гуляющим в столичном парке. Он вышел на прогулку с младшим сыном в коляске и чтобы развлечь своих старших детей.