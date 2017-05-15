Канду в уникальных ипостасях со своими тремя детьми (ФОТО)

Впервые он опубликовал фотографии со своим младшим сыном, Адамом, родившимся 20 января текущего года.

На фотографиях мы видим спикера вместе со своими тремя детьми, гуляющим в столичном парке. Он вышел на прогулку с младшим сыном в коляске и чтобы развлечь своих старших детей.