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16:20 (мск), источник: Noi.md

Канду в уникальных ипостасях со своими тремя детьми (ФОТО)

По случаю Международного дня семьи, отмечаемого 15 мая начиная с 1995 года, председатель парламента Андриан Канду выставил много фотографий со своей семьей.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Впервые он опубликовал фотографии со своим младшим сыном, Адамом, родившимся 20 января текущего года.

На фотографиях мы видим спикера вместе со своими тремя детьми, гуляющим в столичном парке. Он вышел на прогулку с младшим сыном в коляске и чтобы развлечь своих старших детей.

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