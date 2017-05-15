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16:06 (мск), источник: РИА Новости

В Турции заявили, что намерены создать военную базу на севере Сирии

АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Генштаб ВС Турции планирует создать военную базу в районе города Эль-Баб на севере Сирии, заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак.

Источник: Reuters

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

«У нас уже есть одна база в районе Чобанбея (на приграничной с Турцией территории Сирии — ред.). Наш генштаб планирует создать новую военную базу в районе стратегической высоты Акил к западу от Эль-Баба, где шли наиболее ожесточенные бои с ИГ. Международное сообщество об этом извещено», — заявил Кайнак в интервью газете Hurriyet.

Он добавил, что турецкий военный континент в Сирии после окончания операции «Щит Евфрата» был сокращен с 8 тысяч до 1,5 тысячи человек.

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