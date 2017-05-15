В Турции заявили, что намерены создать военную базу на севере Сирии
АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Генштаб ВС Турции планирует создать военную базу в районе города
АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Генштаб ВС Турции планирует создать военную базу в районе города
Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также
«У нас уже есть одна база в районе Чобанбея (на приграничной с Турцией территории Сирии — ред.). Наш генштаб планирует создать новую военную базу в районе стратегической высоты Акил к западу от
Он добавил, что турецкий военный континент в Сирии после окончания операции «Щит Евфрата» был сокращен с 8 тысяч до 1,5 тысячи человек.