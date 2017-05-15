FT: Еврокомиссия в начале июня обнародует проект создания Европейского фонда обороны

По информации издания, разработка планов на этот счет «вступила в решающую стадию». В соответствии с ними, начиная с 2020 года станет возможным ежегодно выделять из EDF на исследования в оборонной сфере сообщества около €500 млн ($546 млн).

При этом средства фонда будут направляться исключительно на разработку опытных образцов высокотехнологичных вооружений, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и роботов, и не могут быть использованы для приобретения странами — членами ЕС военной техники, отметили знакомые с планом дипломаты.

Подобные ограничения определяются, по словам европейских официальных лиц, рамками Лиссабонского договора. «В данном случае достигнут максимум возможного», — заявил изданию знакомый с проектом чиновник.

К реализации плана, предусматривающего укрепление интеграции в оборонной области в ЕС, может быть привлечен Европейский инвестиционный банк. Как сказал его официальный представитель, банк «делает уже многое для укрепления безопасности и рассматривает пути увеличения вклада на основе своей текущей политики и миссии». «Это может оказать решительную поддержку другим европейским инициативам, дополняющим запланированный фонд обороны», — добавил он.