Макрон назначил нового премьер-министра Франции

Ранее сообщалось о первых назначениях в команде Макрона. Так, новым генеральным секретарем Елисейского дворца станет 44-летний Алекси Колер. Он возглавлял кабинет Макрона в его бытность министром экономики Франции.

64-летний Патрик Строда станет руководителем аппарата президента. Он будет заниматься управленческими вопросами и курировать работу Елисейского дворца. Ранее он занимал должность префекта региона Иль-де-Франс.

Дипломатическим советником Макрона станет 61-летний Филипп Этьен, занимавший должность посла Франции в Берлине. Ранее он также работал в Белграде, Бонне, Москве, Бухаресте.

Специальным советником Макрона назначен 30-летний Исраэль Эмельян, который до этого занимался стратегией кампании движения «Вперед».

Эммануэль Макрон (движение «Вперед!» — ИФ) победил во втором туре президентских выборов во Франции, который состоялся 7 мая. Он, согласно окончательным данным, получил 66,1% голосов, опередив свою соперницу Марин Ле Пен (партия «Национальный фронт» — ИФ), у которой 33,9%. 10 мая Макрона официально объявили победителем выборов. В воскресенье, 14 мая, он официально вступил в должность президента Франции.