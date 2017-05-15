Два заместителя министров освобождены от должности

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 мая 2017 года № 352, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Замминистры освобождены от должностей в связи с выходом в отставку. Перминова Елена освобождена от должности директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма в связи с переводом к другому нанимателю (пункт 4 части второй статьи 35 Трудового кодекса).