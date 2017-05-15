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16:54 (мск), источник: Volga News

Стоимость реализации проекта Chevrolet Niva нового поколения снизилась на 4,3 млрд рублей

В понедельник, 15 мая, состоялась рабочая встреча Николая Меркушкина с руководством ЗАО GM-АвтоВАЗ. На встрече присутствовал заместитель председателя правительства Самарской области — министр промышленности и технологий Сергей Безруков, ЗАО GM-АвтоВАЗ представляли генеральный директор Ромуальд Рытвински, финансовый директор Дмитрий Соболев и руководитель департамента по правовым вопросам и связям с органами государственной власти Антон Дерюжов.

Ромуальд Рытвински начал разговор с хороших новостей. Российский автомобильный рынок вырос в апреле 2017 года почти на 7% по сравнению с апрелем прошлого года. Автомобили производства GM-АвтоВАЗ также продаются хорошо. В мае производители пообещали представить новую опцию для автомобиля Chevrolet Niva. «Надеемся, что продажи будут хорошие», — сказал генеральный директор предприятия.

Губернатор поинтересовался, какова сейчас цена на автомобили, производимые GM-АвтоВАЗ. «700−800 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Цена на обновленную модель будет ненамного выше, — заверил ответил Ромуальд Рытвински. — Но это будет уже совсем другая машина».

По габаритам автомобиль изменится мало, кузов будет лишь немного больше, так как производители хотят остаться в том же сегменте.

Николай Меркушкин спросил, насколько производители продвинулись вперед в плане реализации проекта по выпуску новой модели Chevrolet Niva со времени предыдущей встречи, которая состоялась полгода назад.

Когда предприятие выведет производство Chevrolet Niva нового поколения на полную мощность, оно будет выпускать до 120 тыс. автомобилей в год. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд рублей.

Дмитрий Соболев заверил губернатора, что вся подготовительная работа проведена, бизнес-план готов. «Мы оптимизировали требуемый уровень инвестиций, — подчеркнул финансовый директор. — В результате АвтоВАЗ заявил, что в целом поддерживает проект. И сейчас речь идет о получении кредита под реализацию проекта».

Губернатор с удовлетворением отметил этот факт, так как на последней встрече, напомнил он, позиция ВАЗа по проекту была мягко говоря неоднозначная. А сейчас автогигант фактически поддерживает его и готов поддержать с получением кредита.

Напомним, когда предприятие выведет производство Chevrolet Niva нового поколения на полную мощность, оно будет выпускать до 120 тыс. автомобилей в год. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд рублей. Между тем, по итогам 2016 года GM-АвтоВАЗ выпустил 32,1 тыс. автомобилей Chevrolet Niva.

«Это огромное предприятие с огромными оборотами и соответствующими налогами, — отметил Николай Меркушкин. — С новой машиной они далеко шагнут вперед и, как считают специалисты, на пять лет будут опережать своих конкурентов в этом сегменте».

Добавим, что в прошлом году губернатор принимал участие в совещании в Москве по реализации проекта выпуска Chevrolet Niva второго поколения на GM-АвтоВАЗ. В ходе обсуждения было отмечено, что выхода обновленной «Нивы» ожидают потенциальные покупатели во многих регионах страны и за границей.

По итогам совещания решили проработать варианты государственных гарантий для получения кредита для GM-АвтоВАЗ, субсидирования процентной ставки, а также увеличения доли участия предприятия в государственных программах утилизации и трейд-ин. Сейчас проект находится на высокой стадии готовности, но требует основательной государственной поддержки.

Предприятие продолжит работу по реализации проекта Chevrolet Niva нового поколения. В настоящее время ведется работа по предоставлению предприятию государственных гарантий РФ. Также министерство промышленности и технологий Самарской области и в этом году продолжит оказывать содействие в реализации проекта по запуску новой модели автомобиля.

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