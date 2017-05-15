Стоимость реализации проекта Chevrolet Niva нового поколения снизилась на 4,3 млрд рублей

Ромуальд Рытвински начал разговор с хороших новостей. Российский автомобильный рынок вырос в апреле 2017 года почти на 7% по сравнению с апрелем прошлого года. Автомобили производства GM-АвтоВАЗ также продаются хорошо. В мае производители пообещали представить новую опцию для автомобиля Chevrolet Niva. «Надеемся, что продажи будут хорошие», — сказал генеральный директор предприятия. Губернатор поинтересовался, какова сейчас цена на автомобили, производимые GM-АвтоВАЗ. «700−800 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Цена на обновленную модель будет ненамного выше, — заверил ответил Ромуальд Рытвински. — Но это будет уже совсем другая машина». По габаритам автомобиль изменится мало, кузов будет лишь немного больше, так как производители хотят остаться в том же сегменте. Николай Меркушкин спросил, насколько производители продвинулись вперед в плане реализации проекта по выпуску новой модели Chevrolet Niva со времени предыдущей встречи, которая состоялась полгода назад.

Когда предприятие выведет производство Chevrolet Niva нового поколения на полную мощность, оно будет выпускать до 120 тыс. автомобилей в год. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд рублей.