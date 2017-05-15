Стоимость реализации проекта Chevrolet Niva нового поколения снизилась на 4,3 млрд рублей
В понедельник, 15 мая, состоялась рабочая встреча Николая Меркушкина с руководством ЗАО
В понедельник, 15 мая, состоялась рабочая встреча Николая Меркушкина с руководством ЗАО
Ромуальд Рытвински начал разговор с хороших новостей. Российский автомобильный рынок вырос в апреле 2017 года почти на 7% по сравнению с апрелем прошлого года. Автомобили производства
Губернатор поинтересовался, какова сейчас цена на автомобили, производимые
По габаритам автомобиль изменится мало, кузов будет лишь немного больше, так как производители хотят остаться в том же сегменте.
Николай Меркушкин спросил, насколько производители продвинулись вперед в плане реализации проекта по выпуску новой модели Chevrolet Niva со времени предыдущей встречи, которая состоялась полгода назад.
Дмитрий Соболев заверил губернатора, что вся подготовительная работа проведена,
Губернатор с удовлетворением отметил этот факт, так как на последней встрече, напомнил он, позиция ВАЗа по проекту была мягко говоря неоднозначная. А сейчас автогигант фактически поддерживает его и готов поддержать с получением кредита.
Напомним, когда предприятие выведет производство Chevrolet Niva нового поколения на полную мощность, оно будет выпускать до 120 тыс. автомобилей в год. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд рублей. Между тем, по итогам 2016 года
«Это огромное предприятие с огромными оборотами и соответствующими налогами, — отметил Николай Меркушкин. — С новой машиной они далеко шагнут вперед и, как считают специалисты, на пять лет будут опережать своих конкурентов в этом сегменте».
Добавим, что в прошлом году губернатор принимал участие в совещании в Москве по реализации проекта выпуска Chevrolet Niva второго поколения на
По итогам совещания решили проработать варианты государственных гарантий для получения кредита для
Предприятие продолжит работу по реализации проекта Chevrolet Niva нового поколения. В настоящее время ведется работа по предоставлению предприятию государственных гарантий РФ. Также министерство промышленности и технологий Самарской области и в этом году продолжит оказывать содействие в реализации проекта по запуску новой модели автомобиля.