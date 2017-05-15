Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Российский ответ зарубежным деликатесам: 7 удивительных продуктов
Федор Бондарчук откровенно рассказал о своей особенной дочери
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Украинский капитан отказался сдать катер военным в водах РФ – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
СМИ: Волочкова сменила причёску и очаровала фанатов
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
Nissan построил автомобиль с палаткой (настоящей)
Летающий автомобиль Toyota: новые подробности
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12«Евровидение-2017»
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
17:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пять федеральных министров примут участие в совещании с президентом РФ и главой Приангарья

Мероприятие пройдет в губернаторском зале областной администрации.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, глава МЧС России Владимир Пучков, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин примут участие в совещании с участием президента Владимира Путина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко сегодня, 15 мая. Начало мероприятия в губернаторском зале Иркутской областной администрации запланировано на 22.00 по местному времени. Совещание посвящено ликвидации последствий паводков и пожаров на Урале и в Сибири. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Также участниками совещания станут помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, полпред России в СФО Сергей Меняйло, врио главы Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава Якутии Егор Борисов, мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский, глава администрации Ишимского муниципального района Тюменской области Сергей Вотяков, мэр Киренского района Приангарья Кирилл Свистелин и глава МО «Зоны» Аларского района Иркутской области Андрей Шепетя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Строительство монгольских ГЭС создаст непредсказуемые последствия для экосистемы Байкала
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
МЭР: инфляцию в апреле разогнал «борщевой набор»
Президент Франции назначил премьер-министра страны
Тренер сборной Латвии: Я не вижу никаких слабых сторон у россиян
Анкара создаст военную базу на севере Сирии
Кокорин и Мамаев не вызваны в сборную на Кубок конфедераций
MP3 официально стал свободным
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
В Германии создали идеальный городской автомобиль за 16 000 евро Небольшая фирма e.Go Mobile AG совместно со студентами университета Аахена разработала компактный электрохэтчбек e.Go.Life
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Названы города Европы с самым доступным жильем
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери Девочке сегодня исполнилось 9 лет.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь