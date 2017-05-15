Пять федеральных министров примут участие в совещании с президентом РФ и главой Приангарья
Мероприятие пройдет в губернаторском зале областной администрации.
Мероприятие пройдет в губернаторском зале областной администрации.
Министр строительства и
Также участниками совещания станут помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, полпред России в СФО Сергей Меняйло, врио главы Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава Якутии Егор Борисов, мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский, глава администрации Ишимского муниципального района Тюменской области Сергей Вотяков, мэр Киренского района Приангарья Кирилл Свистелин и глава МО «Зоны» Аларского района Иркутской области Андрей Шепетя.