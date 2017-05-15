Пять федеральных министров примут участие в совещании с президентом РФ и главой Приангарья

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, глава МЧС России Владимир Пучков, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин примут участие в совещании с участием президента Владимира Путина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко сегодня, 15 мая. Начало мероприятия в губернаторском зале Иркутской областной администрации запланировано на 22.00 по местному времени. Совещание посвящено ликвидации последствий паводков и пожаров на Урале и в Сибири. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Также участниками совещания станут помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, полпред России в СФО Сергей Меняйло, врио главы Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава Якутии Егор Борисов, мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский, глава администрации Ишимского муниципального района Тюменской области Сергей Вотяков, мэр Киренского района Приангарья Кирилл Свистелин и глава МО «Зоны» Аларского района Иркутской области Андрей Шепетя.