Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание
Состояние прибрежных территорий и населенных пунктов надо строго контролировать. Такую задачу поставил губернатор региона на оперативном совещании.
Состояние прибрежных территорий и населенных пунктов надо строго контролировать. Такую задачу поставил губернатор региона на оперативном совещании.
Андрей Бочаров подчеркнул: вопросы обводнения для региона — одни из важнейших. И первостепенная задача — сделать все, чтобы удержать воду в ериках, прудах и озерах. Кроме того, глава области поставил задачу ежедневно вести мониторинг объектов Волго- Ахтубинской поймы.
Еще одной темой обсуждения стало продолжение
Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Проработать вопросы и доработать вопросы по изменению движения на проблемных участках в городе, особое внимание — на перекресток в районе Самарского разъезда, пересечения проспекта Жукова, улицы Рокоссовского, проспект Ленина с Комсомольской, проспект Ленина — 7-я Гвардейская».