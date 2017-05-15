Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание

Андрей Бочаров подчеркнул: вопросы обводнения для региона — одни из важнейших. И первостепенная задача — сделать все, чтобы удержать воду в ериках, прудах и озерах. Кроме того, глава области поставил задачу ежедневно вести мониторинг объектов Волго- Ахтубинской поймы.

Еще одной темой обсуждения стало продолжение весенне-полевой компании. Несмотря на то, что дождливая погода тормозит посевную по отдельным культурам, глава региона подчеркнул: необходимо следить за ходом посевной и стараться соблюдать агротехнические сроки. Затронули на совещании и темпы реализации программ по повышению безопасности движения, точнее, ремонту проблемных участков в Волгограде.

Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «Проработать вопросы и доработать вопросы по изменению движения на проблемных участках в городе, особое внимание — на перекресток в районе Самарского разъезда, пересечения проспекта Жукова, улицы Рокоссовского, проспект Ленина с Комсомольской, проспект Ленина — 7-я Гвардейская».