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18:56 (мск), источник: 112.ua

Порошенко поручил Кабмину организовать военный парад в День независимости

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету утвердить план празднования Дня независимости, который должен включать военный парад на Крещатике и Майдане Независимости.

Об этом говорится в указе № 132/2017, опубликованном на сайте президента.

Порошенко поручил Кабмину создать оргкомитет и разработать с учетом предложений этого комитета план мероприятий по подготовке и празднованию 26-й годовщины независимости Украины.

В плане должно быть предусмотрено проведение 23 августа 2017, в День Государственного Флага Украины официальной церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины в разных городах.

24 августа должен состояться парад войск по улице Крещатик и Майдане Независимости в Киеве, церемонии возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников АТО.

Также президент рекомендует предложить религиозным организациям провести 24 августа 2017 молебны за Украину.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий по празднованию Дня независимости. Министерству информационной политики — обеспечить создание медийных проектов об истории и современности Украины, о личности выдающихся украинцев, а также подготовку и распространение тематической социальной рекламы.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен организовать широкое освещение праздничных мероприятий, трансляцию циклов тематических передач, художественных и документальных фильмов.

«Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан во время проведения мероприятий по случаю Дня Государственного Флага Украины и 26-й годовщины независимости Украины», — говорится в указе.

Напомним, в 2016 году по Крещатику в честь 25-й годовщины Независимости Украины промаршировали студенты военных вузов, бойцы АТО и добровольцы, а также проехала техника, около 200 единиц. Говоря о проведении в столице военного парада, который вызвал среди украинцев неоднозначное отношение, учитывая тогдашнее обострение ситуации в зоне АТО на Донбассе, Порошенко сказал следующее:

«Наш парад — это сигнал врагу, что украинцы всерьез готовы и дальше бороться за свою независимость. Поэтому агрессору лучше вспомнить мудрый совет российского поэта Маяковского: “Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль”».

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