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18:26 (мск), источник: Informburo.kz

Как именно будут дозировать домашнее задание для учеников рассказал Ерлан Сагадиев

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев 15 мая встретился с костанайскими педагогами. На встрече он рассказал, как именно будут дозировать домашнее задание для школьников в Казахстане.

Источник: Informburo.kz

Возможно, в следующем учебном году учителям придётся конкурировать друг с другом за право задать домашнюю работу, сообщает kstnews.kz. Это один из вопросов, который министр обсудил с педагогами.

«В среднем мы планируем сократить объём домашней работы на час. Вариантов два — либо давать задания не по всем предметам, либо по всем, но в малом объёме. Мы склоняемся к первому варианту, — сказал Ерлан Сагадиев.

Сделано это будет с помощью электронного журнала, пояснил министр. В системе будет задано общее время, выделенное на домашнюю работу.

«Первый учитель, к примеру, математик, “забивает” домашнее задание и устанавливает условно 25 минут. Второй учитель видит, что математик уже забрал 25 минут из общего времени и устанавливает своё время. Третий может увидеть, что на него времени уже не осталось вообще. Система будет интегрированная и контролироваться напрямую министерством», — пояснил министр образования и науки РК.

Таким образом, учителям придётся тщательнее планировать учебный процесс и конкурировать за время домашней работы школьников.

Министр высказался также о внедрении трехъязычного образования. По его словам, разработана новая методика преподавания казахского языка, в которой обязательно будет учтён словарный минимум. Сократится список заучиваемых правил, но увеличится количество лексических упражнений. Главная цель — чтобы дети заговорили на языке.

Несмотря на то что преподавание отдельных предметов на английском в старших классах станет обязательным в 2018 году, уже сейчас школы могут при желании внедрять его в средних классах. Ерлан Сагадиев порекомендовал областному управлению образования в следующем году создать в каждой второй костанайской школе класс с английским языком обучения.

Министр образования заострил внимание администрации школ на том, что это решение должно быть принято после обсуждения с родителями и только в случае отсутствия возражений с их стороны.

Методику дозирования домашнего задания казахстанских школьников МОН утвердил в конце апреля. Такой документ на уровне профильного ведомства в Казахстане принят впервые.

«Мы надеемся, что методические рекомендации станут действенным инструментом снижения учебной нагрузки школьников, повышения их мотивации к самостоятельной работе и в целом качества успеваемости», — пояснили в МОН РК.

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