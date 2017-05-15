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18:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ержан Темирханов назначен акимом Сарани

АСТАНА, 15 мая — Sputnik. Глава Карагандинской области Ерлан Кошанов назначил на пост акима Сарани Ержана Темирханова, сообщает официальный сайт акимата Карагандинской области.

Источник: Sputniknews.kz

«Я думаю, что Анатолий Валерьевич хорошо поработал в должности акима города Сарани, — сказал аким области Ерлан Кошанов. — Есть позитивные изменения в городе, и, думаю, все вы это заметили. Сейчас новом акиму мы из областного центра будем помогать. Я с первых дней на своей должности занимаюсь проблемой саранской котельной. Я уже был в Сарани, знаю, что есть проблемы с дорогами, дворами, РТИ. Я хочу, чтобы новый аким вник во все эти вопросы. Через месяц-другой встретимся и поговорим».

Кандидатуру нового акима Сарани единогласно одобрили депутаты местного маслихата. Его предшественник — Анатолий Шкарупа — был сегодня назначен заместителем акима области. Ержан Темирханов поблагодарил главу региона за оказанное доверие и пообещал выполнить возложенные на него задачи.

Ержан Темирханов родился в 1980 году, вырос и получил высшее образование здесь же Карагандинской области. Имеет специальности юриста и экономиста. Трудовую деятельность начал в таможенных органах, далее продолжил работу в различных коммерческих структурах. В начале 2012 года был назначен руководителем управления предпринимательства и промышленности Карагандинской области, работал заместителем акима города Караганды. С июня 2013 был акимом Октябрьского района.

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