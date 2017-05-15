Поклонская о намерении Чубарова приехать в Крым: готова встретить, пусть привозит соучастников

Ранее Чубаров заявил о своей готовности приехать в Крым, чтобы выступить свидетелем в Верховном суде РК по делу Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента.

«Долго же господин Чубаров набирался храбрости, чтобы приехать в Крым. Ну что ж, готова встретить! Рада буду, если он прибудет со своими соучастниками: Ислямовым, Джемилевым и другими лицами, которым давно пора предстать перед судом», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Среди сообщников Чубарова, которых готовы «встретить» в Крыму, парламентарий также указывает президента Украины Петра Порошенко, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, главу МВД Украины Арсена Авакова, народных депутатов Верховной Рады Олега Тягнибока, Сергея Пашинского, Борислава Березу, экс-генпрокурора Украины Олега Махницкого, экс-премьера Арсения Яценюка, мэра Киева Виталия Кличко, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, экс-лидера запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрия Яроша и других государственных и политических деятелей Украины.

По мнению Поклонской, без этих «лжеруководителей» украинский народ сможет «вздохнуть спокойно».

В свете намерения Чубарова посетить полуостров депутат Госдумы напомнила историю приезда в Крым Петра Порошенко 28 февраля 2014 года.

«Помнится, не так давно один деятель так же долго набирался смелости приехать в Крым. В итоге еле ноги унес. Петр Алексеевич, наверно, долго будет помнить, как накануне референдума убегал от местных жителей. Кстати, в серванте у моего помощника до сих пор, как память, хранится кроссовок, придавший ускорения господину Порошенко при побеге назад, в Киев», — заключила Поклонская.