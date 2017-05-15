Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Синоптики предупредили о скором похолодании
Федор Бондарчук откровенно рассказал о своей особенной дочери
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Дорогие москвичи, обязательно приеду в нашу Москву – Ляшко
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
СМИ выяснили, кто поставляет советские самолеты для учений США
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
19:18 (мск), источник: РБК - Украина

Звезда балета из РФ попал в базу «Миротворца»

Российский артист балета Николай Цискаридзе попал в базу сайта «Миротворца» за незаконное пересечение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях в Крыму.

Педагог, член совета при президенте РФ по культуре и искусству, ректор Академии русского балета им. Вагановой Цискаридзе провел в Крыму лекцию на форуме «Таврида» в 2016 году.

Кстати, Леонид Агутин попал в список «Миротворца». Известный российский музыкант и певец выступал на фестивале «Ээхх, Разгуляй!» в Ялте 09 августа 2016 года. После концерта исполнитель заявил, что в Крыму стоит сделать «российский Лас-Вегас».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
МЭР: инфляцию в апреле разогнал «борщевой набор»
Президент Франции назначил премьер-министра страны
Тренер сборной Латвии: Я не вижу никаких слабых сторон у россиян
Госдеп опубликовал новый доклад о «преступлениях режима Асада»
В Минюсте создадут единую базу сведений о жителях страны
МИД призывает взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери Девочке сегодня исполнилось 9 лет.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь