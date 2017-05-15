Звезда балета из РФ попал в базу «Миротворца»

Педагог, член совета при президенте РФ по культуре и искусству, ректор Академии русского балета им. Вагановой Цискаридзе провел в Крыму лекцию на форуме «Таврида» в 2016 году.

Кстати, Леонид Агутин попал в список «Миротворца». Известный российский музыкант и певец выступал на фестивале «Ээхх, Разгуляй!» в Ялте 09 августа 2016 года. После концерта исполнитель заявил, что в Крыму стоит сделать «российский Лас-Вегас».