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19:10 (мск), источник: РИА Новости

Госдеп опубликовал новый доклад о «преступлениях режима Асада»

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник опубликовал новый доклад о «преступлениях режима (президента Башара) Асада» в Сирии. Основные положения доклада зачитал на брифинге исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Стюарт Джонс.

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По словам чиновника, за последние шесть с лишним лет гражданской войны власти Сирии совершили «многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека».

Представитель госдепартамента подтвердил позицию Вашингтона, заявив о том, что «режим Асада» виновен в бомбардировках, в том числе с применением химического оружия, мирного населения, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции.

Он также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седная крематорий для того, чтобы «скрывать казни заключенных».

В своих утверждениях Джонс сослался на данные правозащитных организаций и сведения разведки США.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Опять бред. США должны молчать в первую очередь. Их заслуга.
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