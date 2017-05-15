Госдеп опубликовал новый доклад о «преступлениях режима Асада»

По словам чиновника, за последние шесть с лишним лет гражданской войны власти Сирии совершили «многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека».

Представитель госдепартамента подтвердил позицию Вашингтона, заявив о том, что «режим Асада» виновен в бомбардировках, в том числе с применением химического оружия, мирного населения, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции.

Он также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седная крематорий для того, чтобы «скрывать казни заключенных».

В своих утверждениях Джонс сослался на данные правозащитных организаций и сведения разведки США.