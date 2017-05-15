США скептично настроены по отношению к созданию зон деэскалации в Сирии

Об этом сегодня на спецбрифинге для журналистов заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

«Я участвовал в конференции в Астане как наблюдатель от США. На этой встрече, проводимой Турцией, Россией и Ираном, как гарантами процесса в Астане, было достигнуто соглашение о создании зон деэскалации, которые позволят сократить насилие и спасти жизни, — сказал он. — В свете провала прошлых соглашений, у нас есть причины испытывать скептицизм».

Джонс в очередной раз заявил, что власти Сирии «обязаны остановить нападения» на оппозиционные группировки, а Россия «должна обеспечить выполнение (этих условий) режимом (президента Башара Асада)».