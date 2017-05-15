МИД призывает тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. МИД РФ призывает российских граждан тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию.
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. МИД РФ призывает российских граждан тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию.
Об этом заявили в российском дипведомстве в связи с решением Грузии внести бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в так называемый черный список.
«Как бы то ни было, МИД России вынужден вновь привлечь внимание российских граждан к необходимости тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию, — подчеркнули в дипведомстве. — При этом следует учитывать, что в отсутствие дипломатических отношений, разорванных грузинской стороной, секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси располагает весьма ограниченными возможностями по защите сограждан от произвола».
В МИД отметили, что Тбилиси продолжает провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Москвой. «Обратили внимание на заявление грузинских властей о внесении бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в список “нежелательных лиц”
«Рационально объяснить такое поведение трудно — ведь