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19:34 (мск), источник: ТАСС

МИД призывает тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. МИД РФ призывает российских граждан тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию.

Источник: AP 2017

Об этом заявили в российском дипведомстве в связи с решением Грузии внести бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в так называемый черный список.

«Как бы то ни было, МИД России вынужден вновь привлечь внимание российских граждан к необходимости тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию, — подчеркнули в дипведомстве. — При этом следует учитывать, что в отсутствие дипломатических отношений, разорванных грузинской стороной, секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси располагает весьма ограниченными возможностями по защите сограждан от произвола».

В МИД отметили, что Тбилиси продолжает провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Москвой. «Обратили внимание на заявление грузинских властей о внесении бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в список “нежелательных лиц” из-за его предыдущих посещений Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, — отметили в дипведомстве. — Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией».

«Рационально объяснить такое поведение трудно — ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии», — подчеркнули в министерстве.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Не знаю...племянница позавчера приехала оттуда, всё спокойно, всё понравилось.
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