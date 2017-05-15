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21:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Владимир Мединский раскритиковал Башкирию

Минкультуры рассказал о выполнении федеральной программы регионами.

Во многих регионах России, в том числе и Башкирии, в 2016 году должна была завершиться Программа создания центров культурного развития в малых городах — тех, чье население не превышает 100 тысяч человек. Проект реализуется с 2013 года, но до сих пор не завершен.

— Проблемными субъектами, где затягивается стройка по причине вялой работы региональных властей, являются Смоленская и Вологодская области, Республика Карелия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Башкортостан, — отметил Министр культуры, Владимир Мединский. — Согласно указу Президента, по данной программе строительство должно быть завершено в этом году.

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