Владимир Мединский раскритиковал Башкирию

Во многих регионах России, в том числе и Башкирии, в 2016 году должна была завершиться Программа создания центров культурного развития в малых городах — тех, чье население не превышает 100 тысяч человек. Проект реализуется с 2013 года, но до сих пор не завершен.

— Проблемными субъектами, где затягивается стройка по причине вялой работы региональных властей, являются Смоленская и Вологодская области, Республика Карелия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Башкортостан, — отметил Министр культуры, Владимир Мединский. — Согласно указу Президента, по данной программе строительство должно быть завершено в этом году.