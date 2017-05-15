Суд арестовал коллекцию оружия Арбузова
Печерский суд Киева арестовал коллекцию оружия бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова.
Печерский суд Киева арестовал коллекцию оружия бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова.
Об этом сообщатся в Едином государственном реестре судебных решений.
Отмечается, что на имя Арбузова зарегистрированы следующие единицы оружия: пистолет, марка WALTHER; винтовка, марка CIFSAN; пистолет под резиновую пулю, марка ПМР М; карабин, марка САЙГАМЗЕХР01; ружье охотничье, марка FABARM; пистолет, марка SIGSAUERP226; арбалет, марка QUAD400; пистолет газовый, марка RG88; ружье охотничье, марка FABARM; карабин, марка KRIEGHOFFOPTIMA; пистолет под резиновую пулю, марка ФОРТ1705; пистолет, марка ПАРАБЕЛЛУМП08.
«Задачей ареста имущества является предотвращение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, исчезновения, утраты, уничтожения, использования, преобразования, передвижения, передачи, отчуждения. Следователь, прокурор должны принять необходимые меры с целью выявления и розыска имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве», — отмечают в сообщении суда.
Сергей Арбузов находился на должности с 23 декабря 2010 — 24 декабря 2012 во времена президентства Виктора Януковича.
Напомним, в 2016 году Высший спецсуд отказал Арбузову в защите чести и достоинства по делу о хищении госсредств.