Суд арестовал коллекцию оружия Арбузова

Об этом сообщатся в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что на имя Арбузова зарегистрированы следующие единицы оружия: пистолет, марка WALTHER; винтовка, марка CIFSAN; пистолет под резиновую пулю, марка ПМР М; карабин, марка САЙГАМЗЕХР01; ружье охотничье, марка FABARM; пистолет, марка SIGSAUERP226; арбалет, марка QUAD400; пистолет газовый, марка RG88; ружье охотничье, марка FABARM; карабин, марка KRIEGHOFFOPTIMA; пистолет под резиновую пулю, марка ФОРТ1705; пистолет, марка ПАРАБЕЛЛУМП08.

«Задачей ареста имущества является предотвращение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, исчезновения, утраты, уничтожения, использования, преобразования, передвижения, передачи, отчуждения. Следователь, прокурор должны принять необходимые меры с целью выявления и розыска имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве», — отмечают в сообщении суда.

Сергей Арбузов находился на должности с 23 декабря 2010 — 24 декабря 2012 во времена президентства Виктора Януковича.

Напомним, в 2016 году Высший спецсуд отказал Арбузову в защите чести и достоинства по делу о хищении госсредств.