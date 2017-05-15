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20:59 (мск), источник: РБК - Украина

Суд арестовал коллекцию оружия Арбузова

Печерский суд Киева арестовал коллекцию оружия бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова.

Об этом сообщатся в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что на имя Арбузова зарегистрированы следующие единицы оружия: пистолет, марка WALTHER; винтовка, марка CIFSAN; пистолет под резиновую пулю, марка ПМР М; карабин, марка САЙГАМЗЕХР01; ружье охотничье, марка FABARM; пистолет, марка SIGSAUERP226; арбалет, марка QUAD400; пистолет газовый, марка RG88; ружье охотничье, марка FABARM; карабин, марка KRIEGHOFFOPTIMA; пистолет под резиновую пулю, марка ФОРТ1705; пистолет, марка ПАРАБЕЛЛУМП08.

«Задачей ареста имущества является предотвращение возможности его сокрытия, повреждения, порчи, исчезновения, утраты, уничтожения, использования, преобразования, передвижения, передачи, отчуждения. Следователь, прокурор должны принять необходимые меры с целью выявления и розыска имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве», — отмечают в сообщении суда.

Сергей Арбузов находился на должности с 23 декабря 2010 — 24 декабря 2012 во времена президентства Виктора Януковича.

Напомним, в 2016 году Высший спецсуд отказал Арбузову в защите чести и достоинства по делу о хищении госсредств.

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