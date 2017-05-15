Макрон и Меркель договорились о создании плана действий по укреплению ЕС

«Мы договорились с канцлером Меркель о создании поэтапного плана будущего Европы для того, чтобы сделать еврозону сильнее», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Меркель.

В свою очередь канцлер подчеркнула, что будущее Европы окажется успешным, если Франция будет сильной.

«Сегодня мы обменялись мнениями и договорились о продолжении тесной работы, в том числе в области безопасности», — сказала Меркель.

Канцлер пояснила, что она и Макрон обсудили проблему беженцев, торговые отношения и налоговые вопросы.

«Мы представляем интересы своих стран, однако интересы Германии тесно связаны с интересами Франции», — добавила она.