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21:28 (мск), источник: Интерфакс

Макрон и Меркель договорились о создании плана действий по укреплению ЕС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил о достижении договоренностей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о выработке программы действий для укрепления ЕС.

Источник: AP 2017

«Мы договорились с канцлером Меркель о создании поэтапного плана будущего Европы для того, чтобы сделать еврозону сильнее», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Меркель.

В свою очередь канцлер подчеркнула, что будущее Европы окажется успешным, если Франция будет сильной.

«Сегодня мы обменялись мнениями и договорились о продолжении тесной работы, в том числе в области безопасности», — сказала Меркель.

Канцлер пояснила, что она и Макрон обсудили проблему беженцев, торговые отношения и налоговые вопросы.

«Мы представляем интересы своих стран, однако интересы Германии тесно связаны с интересами Франции», — добавила она.

Комментарии
4
Юрий Жданов
Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку.
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Василий Фесин
Одним словом "Эманнюэль" легла под немца...
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Svetlana Gorbovskaia
Договорились еще пару-тройку миллионов мигрантов привести из Ближнего Востока. Вот радость-то простым европейцам.
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