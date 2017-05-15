Депутат предложил запретить в Молдове продажу алкоголя до 21 года
Об этом заявил депутат Парламента Республики Молдова от ПСРМ Владимир Односталко, сообщает Actualitati.md.
Об этом заявил депутат Парламента Республики Молдова от ПСРМ Владимир Односталко, сообщает Actualitati.md.
Период от 18 до 21 года психологи называют кризисом юности. Проблемы самостоятельной жизни и различные сложности, связанные с учёбой и семейными отношениями, молодёжь чаще всего пытаться преодолеть с помощью алкоголя, считает социалист.
По его словам, согласно данным национальных экспертов в области аддиктологии, ежедневно в Молдове употребляют спиртные напитки 24% юношей и 9% девушек в возрасте от 18 до 20 лет. Односталко считает, что именно здесь кроется рост преступности, насилия и участившиеся случаи суицидов.
В 18 лет молодые люди еще не полностью сформированы как личности и часто не в состоянии сделать правильный выбор.
«Если не предпринять кардинальных мер, мы рискуем потерять здоровое подрастающее поколение, а с ним и независимость нашей страны», — подытожил депутат.