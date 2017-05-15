Депутат предложил запретить в Молдове продажу алкоголя до 21 года

Период от 18 до 21 года психологи называют кризисом юности. Проблемы самостоятельной жизни и различные сложности, связанные с учёбой и семейными отношениями, молодёжь чаще всего пытаться преодолеть с помощью алкоголя, считает социалист.

По его словам, согласно данным национальных экспертов в области аддиктологии, ежедневно в Молдове употребляют спиртные напитки 24% юношей и 9% девушек в возрасте от 18 до 20 лет. Односталко считает, что именно здесь кроется рост преступности, насилия и участившиеся случаи суицидов.

В 18 лет молодые люди еще не полностью сформированы как личности и часто не в состоянии сделать правильный выбор.

«Если не предпринять кардинальных мер, мы рискуем потерять здоровое подрастающее поколение, а с ним и независимость нашей страны», — подытожил депутат.