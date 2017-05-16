Избирком: На выборы в Донском и Приморье заявились три кандидата

Документы подал один кандидат в депутаты Совета депутатов поселка Донское по одномандатному избирательному округу № 1 и два кандидата в депутаты поселка Приморье по одномандатному избирательному округу № 10. Кандидаты пожелали участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

Желающих баллотироваться в депутаты Балтийского городского Совета по одномандатному избирательному округу № 5 и депутаты Приморска по одномандатному избирательному округу № 9 пока нет.

В избиркоме напомнили, что 16 июля 2017 года состоятся дополнительные выборы в Балтийском и Светлогорском муниципальных районах. Замещению подлежит четыре депутатских мандата. Представление документов о выдвижении продлится до 18:00 31 мая 2017 года. До этого же срока необходимо представить документы для регистрации кандидатов.

На данных выборах предусмотрено досрочное голосование, которое начнется не ранее чем за 10 дней до дня голосования, то есть с 5 июля.